ФАН публикует список пострадавших при крушении мотопараплана под Первоуральском

Екатеринбург, 30 мая. В распоряжении ФАН оказались данные о пострадавших при падении мотопараплана в Свердловской области. В результате ЧП травмы получили два человека.

По данным источника, травмы получил пилот — Алексей Л. 1979 года рождения. Он находится в крайне тяжелом состоянии, мужчину доставили в ГБ №1 с переломом основания черепа. Также пострадал пассажир Яшар С. 1992 года рождения. Мужчина сбежал с места происшествия и сам обратился в травмпункт. У него зафиксированы небольшие ушибы и ссадина, в больницу не доставлялся.

По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало. В связи с инцидентом проводится проверка, сообщал ФАН.