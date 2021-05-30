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30 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Армия
Политолог Рогулев: США военными расходами загоняют себя в финансовую ловушку
15:08
Общество
Зооволонтеры из Мурманска спасли котенка из-под двигателя автомобиля
15:07
Политика
Главред Hrodna.life задержан в Белоруссии
15:03
Экономика
Путин намерен принять участие в церемонии запуска завода «Аурус»
15:03
Политика
Политолог Сидоров объяснил, почему смягчилась позиция США по России
15:02
Общество
В России могут ввести принудительную установку алкозамков на машины
15:02
Шоу-бизнес
Домработница Пугачевой рассказала о страданиях Киркорова после разрыва с певицей
15:00
Шоу-бизнес
Схватывает все на лету: режиссер Илья Аксенов об актере Никите Ефремове
14:59
Происшествия
Школьница из Волхова сломала руку на батуте
14:58
Армия
Экипажи Балтфлота провели совместную тренировку по противовоздушной обороне
14:56
Спорт
Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего Евро-2020
14:53
Общество
Стало известно, кто заменит принца Филиппа на праздновании дня рождения Елизаветы II
14:51
Общество
Всероссийский «Забег» в Ялте собрал сотни спортсменов и любителей длинных дистанций
14:50
Происшествия
Полиция начала поиски владельца лопнувшего в Барнауле батута
14:49
Происшествия
Следователи возбудили дело после взрыва батута в Барнауле
14:48
ФАН-ТВ
ФАН публикует видео крупного пожара на складах под Омском
14:48
Политика
СМИ сообщают, что выступление Путина на ПМЭФ будет объемным
14:45
Шоу-бизнес
Гоша Куценко своими руками собирает автомобиль в подарок Прилучному
14:45
Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Мали
14:43
Армия
Российский ОПК готовится к модернизации истребителя Су-57
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Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму

Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

На розовое озеро весь май уже едут туристы. Максимально яркий цвет Сасык-Сиваш приобретет только в самую жару, однако ждать разгара сезона еще долго, а впечатления нужны прямо сейчас. К тому же пришли долгожданные солнечные дни, все ринулись на фотосессии ― а вдруг озеро уже порозовело? Какой он сейчас, волшебный водоем Крыма. ФАН публикует фоторепортаж.

О приближении к Сасык-Сивашу говорят даже облака ― они розовые! Это неяркий, естественный свет, похожий на лучи восходящего солнца. Но на часах полдень ― рассвет здесь точно ни при чем. Чтобы удобно подъехать к озеру, нужно двигаться от Евпатории по проселочной дороге минут 15 до дамбы, где можно запечатлеть контраст розового и голубого озер.

Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Сегодня на Сасык лучше смотреть издалека. Причин тому несколько. Первая ― это гуляющий в степи ветер, который гонит мелкую волну и мутит ее с грунтом, из-за чего вода приобретает грязноватый оттенок. Второе ― полноводность озера и относительная прохлада. В июле и августе озеро обмельчает и порозовеет за счет концентрации соли и пигмента водорослей Дуналиелла, которые живут только в соленой воде. Они вырабатывают каротиноиды, окрашивающие воду в розовые, малиновые и даже сиреневые оттенки, приобретающие максимальную сочность в полдень и на закате.

На берегу Сасык-Сиваша полно бытового мусора: салфетки, пакеты, бутылки и прочие атрибуты современного туриста, забывающего прибрать за собой. Волонтеры хоть периодически и проводят субботники, но неаккуратность отдыхающих побеждает.

Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Тем не менее первые фотосессии на розовом озере уже начались. Принято считать, что розовые озера ― мертвые. На самом же деле в некоторых частях Сасык-Сиваша водятся креветки и крабы. Также здесь обитают мелкие желтые и красные червяки. Дабы защитить крымскую достопримечательность от пересыхания, розовое озеро окружено пресными озерами, благодаря которым прекрасно виден контраст цветов.

В Крыму четыре озера с розовой водой. Это Кояшское озеро, Чокрак, Сасык-Сиваш и западный бассейн Сакского лечебного озера.

Сасык-Сиваш расположен между Евпаторией и грязелечебным курортом Саки. Это самое большое озеро в Крыму площадью более 70 кв. км. Оно вытянуто в длину на 14 км, неглубокое, в среднем полметра, но местами доходит и до 1,2 метра. Кроме удивительного цвета, Сасык знаменит своей лечебной грязью и солью, которую, по словам археологов, добывали еще во времена скифов и древних греков. Теперь все это можно купить в местных магазинах.

Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Елена Алексеенкова

Озеро находится на территории ландшафтного заказника регионального значения «Сасыкский».

Ранее ФАН рассказывал, какие достопримечательности можно встретить в Большом каньоне Крыма.

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крым Сасык-Сиваш
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Все новости / Общество / Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
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