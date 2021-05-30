Генерал СБУ считает, что Зеленский закрыл авиасообщение из-за обиды на Лукашенко

Киев, 30 мая. Глава Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией на фоне обиды на президента республики Александра Лукашенко, уверен генерал-майор СБУ Василий Вовк.

По его словам, у власти нет права выражать эмоции, а заявления украинского лидера являются непродуманными и эмоциональными. Об этом Вовк рассказал в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что Украина была одной из первых, кто запретил своим авиакомпаниям полеты над белорусской территорией. Глава СБУ считает, что необходимо было дождаться слов со стороны Европы, поскольку о начале международного расследования инцидента стало известно позже.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко», — подчеркнул Вовк.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Абзалов заявил, что полный запрет на вход в воздушное пространство Белоруссии для европейских авиакомпаний ударит в первую очередь не по Минску, а по странам Евросоюза.