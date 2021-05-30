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30 мая 13:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
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Генерал СБУ считает, что Зеленский закрыл авиасообщение из-за обиды на Лукашенко

  /   Обновлено: 30 мая 2021 13:13
Политика
Генерал СБУ считает, что Зеленский закрыл авиасообщение из-за обиды на Лукашенко
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 30 мая. Глава Украины Владимир Зеленский прекратил авиасообщение с Белоруссией на фоне обиды на президента республики Александра Лукашенко, уверен генерал-майор СБУ Василий Вовк.

По его словам, у власти нет права выражать эмоции, а заявления украинского лидера являются непродуманными и эмоциональными. Об этом Вовк рассказал в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что Украина была одной из первых, кто запретил своим авиакомпаниям полеты над белорусской территорией. Глава СБУ считает, что необходимо было дождаться слов со стороны Европы, поскольку о начале международного расследования инцидента стало известно позже.

«Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко», — подчеркнул Вовк.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Абзалов заявил, что полный запрет на вход в воздушное пространство Белоруссии для европейских авиакомпаний ударит в первую очередь не по Минску, а по странам Евросоюза.

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украина белоруссия лукашенко зеленский вовк
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Все новости / Политика / Генерал СБУ считает, что Зеленский закрыл авиасообщение из-за обиды на Лукашенко
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