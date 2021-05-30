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13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
13:20
Политика
Политолог Марков уверен, что Лукашенко скоро признает Крым российским
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В Британии призвали запретить опасный тренд из TikTok

Общество
В Британии призвали запретить опасный тренд из TikTok
Global Look Press  /  Wang Ying/Xinhua

Лондон, 30 мая. Запретить магнитный пирсинг призвали в Национальной службе здравоохранения Великобритании в связи с опасным трендом в TikTok.

Порядка 65 детей были госпитализированы из-за нового челленджа в социальной сети. Пользователи TikTok начали использовать небольшие шариковые магниты из неодима, которые применяются как игрушки для детей. Суть нового тренда заключается в том, чтобы снять видео, на котором человек поместит два магнита с каждой стороны лица, и представит, что это пирсинг.

Ряд детей притворялись, что пирсинг находится в языке, и проглотили магниты. Британские чиновники заявили о необходимости наложить запрет на использование предметов.

До этого сообщалось, что мировой суд Таганского района в Москве оштрафовал TikTok за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Соцсеть должна будет выплатить 1,5 млн рублей.

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великобритания пирсинг тренд tiktok
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