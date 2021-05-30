В Британии призвали запретить опасный тренд из TikTok

Лондон, 30 мая. Запретить магнитный пирсинг призвали в Национальной службе здравоохранения Великобритании в связи с опасным трендом в TikTok.

Порядка 65 детей были госпитализированы из-за нового челленджа в социальной сети. Пользователи TikTok начали использовать небольшие шариковые магниты из неодима, которые применяются как игрушки для детей. Суть нового тренда заключается в том, чтобы снять видео, на котором человек поместит два магнита с каждой стороны лица, и представит, что это пирсинг.

Ряд детей притворялись, что пирсинг находится в языке, и проглотили магниты. Британские чиновники заявили о необходимости наложить запрет на использование предметов.

До этого сообщалось, что мировой суд Таганского района в Москве оштрафовал TikTok за отказ удалять запрещенный в РФ контент. Соцсеть должна будет выплатить 1,5 млн рублей.