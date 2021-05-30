Россиян предупредили об опасности хранения личных данных на офисных компьютерах

Москва, 30 мая. Хранение персональных данных на офисном компьютере может оказаться лазейкой для киберпреступников.

Загрузка на рабочий ПК личной информации создает условия для заражения техники вредоносными программами. Об этом предупредила специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных — мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Инструментом для утечки данных компании может стать даже загруженное личное фото. Именно поэтому на сегодняшний день в России все больше организаций вводят запреты на работу с личной информацией на офисной технике.

Ранее специалисты объяснили, как телевизор может шпионить за пользователем. Так, в микрочипах иногда можно обнаружить микрофон, сетевой интерфейс или камеру.