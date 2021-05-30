В Башкирии подросток спас из горящего дома двух детей

Уфа, 30 мая. Подросток вывел из горящего частного дома двух маленьких братьев, пока их мама была у стоматолога.

Пожар произошел в частном доме в поселке Алексеевка. 14-летний мальчик был с двумя младшими братьями дома, когда услышал странные звуки со второго этажа и пошел проверить. Поднявшись, он обнаружил, что комнаты заволокло черным дымом. Сначала он вывел из дома среднего брата, который принимал ванну на втором этаже и не мог позвать на помощь из-за своего заболевания, а потом и младшего.

Выбравшись на улицу, 14-летний подросток вызвал пожарных. МЧС будет ходатайствовать о поощрении отважного мальчика, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Молодой волонтер под Калининградом спас детей из горящей квартиры, сообщал ФАН. Мальчик и школьница едва не стали жертвами шалости: малыш решил поиграть с зажигалкой.