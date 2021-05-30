Володин назвал главный закон, принятый Госдумой в мае

Москва, 30 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, какой закон стал главным из принятых парламентариями в мае.

Как отметил Володин, это закон, предусматривающий пособия для детей, выплаты беременным и больничные на детей до семи лет. Речь в нем идет о трех новых мерах адресной поддержки семей с детьми, указал спикер ГД. он напомнил, что в первую очередь речь идет о пособии на детей от восьми до 16 лет.

«Ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума для детей в регионе. В среднем по стране это порядка 5 650 рублей. Если в семье несколько детей, подходящих под это пособие, оно выплачивается на каждого из них», — говорится в сообщении Володина.

Вторым главным законом стал документ о выплатах для беременных, добавил председатель Госдумы.

Ранее Госдума обсудила закон, направленный на реализацию инициативы президента России по поддержке регионов. Вячеслав Володин рассказал, какими он видит перспективы развития субъектов РФ и какова роль федеральной поддержки.