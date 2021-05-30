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13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
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Американский генерал ВВС рассказал, как русские берут пилотов США измором

Армия
Американский генерал ВВС рассказал, как русские берут пилотов США измором
wikipedia.org  /  Rulexip / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 30 мая. Генерал-лейтенант ВВС США Дэвид А. Крумм заявил об увеличившейся активности российских самолетов в небе над Аляской в 2020 году.

Авиационный еженедельник Air & Cosmos со ссылкой на американского военачальника сообщил, что отечественные самолеты теперь не просто устраивает проверки на быстроту реакции для пилотов ВВС США. Американский генерал утверждает, что русские берут его коллег измором, оказывая психологическое давление, когда продолжительное время находятся в зоне воздушного пространства Соединенных Штатов.

Крумм связывает этот всплеск активности с увеличивающейся военной мощью России в Арктике и восстановлением советских военных баз, что предоставило россиянам преимущество в регионе.

«В ответ ВВС США будут проводить все больше разведывательных полетов вблизи чувствительных российских военных объектов», — заявил Крумм.

Полеты российских ракетоносцев Ту-95 «Медведь» в Арктическом регионе действительно все больше вселяют тревогу в представителей Пентагона. Американский обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу приводит данные, согласно которым число вылетов ВКС РФ в Арктике выросло в шесть раз по сравнению с 1991 годом.

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