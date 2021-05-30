Американский генерал ВВС рассказал, как русские берут пилотов США измором

Вашингтон, 30 мая. Генерал-лейтенант ВВС США Дэвид А. Крумм заявил об увеличившейся активности российских самолетов в небе над Аляской в 2020 году.

Авиационный еженедельник Air & Cosmos со ссылкой на американского военачальника сообщил, что отечественные самолеты теперь не просто устраивает проверки на быстроту реакции для пилотов ВВС США. Американский генерал утверждает, что русские берут его коллег измором, оказывая психологическое давление, когда продолжительное время находятся в зоне воздушного пространства Соединенных Штатов.

Крумм связывает этот всплеск активности с увеличивающейся военной мощью России в Арктике и восстановлением советских военных баз, что предоставило россиянам преимущество в регионе.

«В ответ ВВС США будут проводить все больше разведывательных полетов вблизи чувствительных российских военных объектов», — заявил Крумм.

Полеты российских ракетоносцев Ту-95 «Медведь» в Арктическом регионе действительно все больше вселяют тревогу в представителей Пентагона. Американский обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу приводит данные, согласно которым число вылетов ВКС РФ в Арктике выросло в шесть раз по сравнению с 1991 годом.