Останки более 200 детей нашли на территории бывшего интерната в Канаде

Оттава, 30 мая. На территории бывшей школы-интерната для коренного населения в городе Камлупс нашли останки более 200 детей, передают местные СМИ.

Учебное заведение для детей индейцев функционировало в период с 1890 по 1969 годы под покровительством католической церкви. Позднее оно находилось под контролем федерального правительства и работало вплоть до 1978 года.

По предварительным данным, некоторые останки принадлежат трехлетним детям. Поиски в настоящий момент продолжаются, поэтому число найденных тел может увеличиться, заявила председатель индейской общины Камлупса Розан Казимир.

Захоронения останков времен Великой Отечественной войны обнаружили в Приозерском районе, сообщало Федеральное агентство новостей. Помимо черепов и костей, там нашли военную каску.