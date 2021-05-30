Богота, 30 мая. Протестующие в Боготе сожгли флаги США и Израиля. Таким образом протестующие осудили империалистическую политику этих стран, а также выступили против поставок оружия, которое используется колумбийской полицией для подавления акций протеста, не прекращающихся в Колумбии с 28 апреля.

???????? Colômbia: com um mês de protestos, manifestantes em Bogotá queimaram bandeiras dos EUA e de Israel ecoando forte discurso anti-imperialista. Os dois países fornecem o equipamento militar que o governo colombiano usa para reprimir civis nas ruaspic.twitter.com/tssK2i3KAt — giro latino (@girolatino) May 30, 2021

Антиамериканские и антиизраильские настроения выросли в Колумбии на фоне операции Израиля в Секторе Газа. Кроме этого, многие граждане страны недовольны поставками в Колумбию американского и израильского оружия и спецсредств, которые используются штурмовыми отрядами полиции ESMAD для разгона участников национальной забастовки, охватившей Колумбию после попытки правительства президента Ивана Дуке ввести в стране налоговую реформу.

В ходе акций протеста, сопровождаемых уличным насилием, в стране погибло 59 человек, более двух тысяч получили ранения. Протестующие возлагают ответственность за жертвы на отряды полиции ESMAD, сотрудники которых отмечаются особой жестокостью при разгоне манифестантов.

Попытки политического урегулирования кризиса пока не увенчались успехом из-за позиции правительства, отказывающегося идти на уступки и выполнить требования протестующих, направленные на предоставление равных прав на медицинские услуги и образование, а также расследовать действия правоохранителей в отношении демонстрантов.