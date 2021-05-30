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30 мая 13:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:43
Общество
Цветные облака, пена и невероятный контраст: где найти розовое озеро в Крыму
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
Все новости

В России объяснили, почему Илон Маск считает двигатель РД-180 лучшим в мире

Армия
В России объяснили, почему Илон Маск считает двигатель РД-180 лучшим в мире
engine.space  /  НПО Энергомаш

Москва, 30 мая. Главный конструктор отечественного «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов рассказал о преимуществах отечественного двигателя РД-180, который Илон Маск признал лучшим в мире.

Аппарат был создан на рубеже 1990-2000-х годов. Качество российского двигателя признали ведущие специалисты в космической отрасли в мире, в том числе глава SpaceX Илон Маск, который и вовсе назвал его лучшей конструкцией. На указанных двигателях уже было произведено порядка 92 пусков ракет в США, и все они были успешными. Однако сейчас американский предприниматель изучает двигатели, в которых вместо керосина с кислородом взаимодействует метан.

Главный конструктор «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов объяснил, почему Маск считает отечественный РД-180 лучшим в мире, и о том, что заинтересовавшими его новыми двигателями изначально также занимались в СССР, сообщает телеканал «Звезда».

«Самыми первыми в мире предложили применение метановых двигателей в России. Это 1980-е годы. В 1998 году мы впервые провели испытания ракетного двигателя, на котором летают космонавты, мы его приспособили под кислород и метан, и провели огневые испытания у себя на стендовой базе. Вот уже 23 года назад», — рассказал он.

По мнению журналистов из КНР, США зависимы от России в отношении покупок двигателей, что ставит Запад в неловкое положение. Cитуация складывается парадоксальная — вначале Вашингтон вводит против Москвы пакет экономических санкций, после чего просит поделиться системами для ракет.

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Илон Маск ракеты рд-180
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