Москва, 30 мая. Главный конструктор отечественного «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов рассказал о преимуществах отечественного двигателя РД-180, который Илон Маск признал лучшим в мире.

Аппарат был создан на рубеже 1990-2000-х годов. Качество российского двигателя признали ведущие специалисты в космической отрасли в мире, в том числе глава SpaceX Илон Маск, который и вовсе назвал его лучшей конструкцией. На указанных двигателях уже было произведено порядка 92 пусков ракет в США, и все они были успешными. Однако сейчас американский предприниматель изучает двигатели, в которых вместо керосина с кислородом взаимодействует метан.

Главный конструктор «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов объяснил, почему Маск считает отечественный РД-180 лучшим в мире, и о том, что заинтересовавшими его новыми двигателями изначально также занимались в СССР, сообщает телеканал «Звезда».

«Самыми первыми в мире предложили применение метановых двигателей в России. Это 1980-е годы. В 1998 году мы впервые провели испытания ракетного двигателя, на котором летают космонавты, мы его приспособили под кислород и метан, и провели огневые испытания у себя на стендовой базе. Вот уже 23 года назад», — рассказал он.

По мнению журналистов из КНР, США зависимы от России в отношении покупок двигателей, что ставит Запад в неловкое положение. Cитуация складывается парадоксальная — вначале Вашингтон вводит против Москвы пакет экономических санкций, после чего просит поделиться системами для ракет.