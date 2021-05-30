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новостей
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
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Азаров назвал циничными планы ЕС по смене власти в Белоруссии

  /   Обновлено: 30 мая 2021 12:51
Политика
Азаров назвал циничными планы ЕС по смене власти в Белоруссии
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 30 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал циничными власти Евросоюза.

Еврокомиссия подготовила план экономической помощи Белоруссии, в рамках которого передаст стране 3 млрд евро, но при условии смены власти в республике. Этот факт возмутил Азарова. Он пишет, что Брюссель готов выделить огромные деньги на политические и экономические реформы, которые нужно будет провести после смены президента Белоруссии.

«Напомню, ранее ЕС предлагал нашей стране «План Маршалла для Украины» в размере 50 млрд евро. Похоже, европейские сказочники совсем поиздержались», — указал Азаров в Telegram-канале.

Азаров назвал циничными планы ЕС по смене власти в Белоруссии
wikipedia.org  / User 699 / CC BY-SA 4.0

Ранее израильский эксперт Яков Кедми заявил, что ответ Минска на давление в связи с посадкой Ryanair ударит по Украине, Польше и Прибалтике. Скандал после вынужденной посадки борта «создан на пустом месте». Западные власти стараются предпринимать любые действия, чтобы продемонстрировать активность, уверен он.

Накануне пользователи интернета оценили статью норвежского журналиста Бьерна Нистада, в которой он подверг критике реакцию Запада на ситуацию вокруг самолета Ryanair в Белоруссии. Многие читатели согласились с мнением журналиста и раскритиковали страны НАТО.

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украина белоруссия азаров
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