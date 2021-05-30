Азаров назвал циничными планы ЕС по смене власти в Белоруссии

Киев, 30 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал циничными власти Евросоюза.

Еврокомиссия подготовила план экономической помощи Белоруссии, в рамках которого передаст стране 3 млрд евро, но при условии смены власти в республике. Этот факт возмутил Азарова. Он пишет, что Брюссель готов выделить огромные деньги на политические и экономические реформы, которые нужно будет провести после смены президента Белоруссии.

«Напомню, ранее ЕС предлагал нашей стране «План Маршалла для Украины» в размере 50 млрд евро. Похоже, европейские сказочники совсем поиздержались», — указал Азаров в Telegram-канале.

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Ранее израильский эксперт Яков Кедми заявил, что ответ Минска на давление в связи с посадкой Ryanair ударит по Украине, Польше и Прибалтике. Скандал после вынужденной посадки борта «создан на пустом месте». Западные власти стараются предпринимать любые действия, чтобы продемонстрировать активность, уверен он.

Накануне пользователи интернета оценили статью норвежского журналиста Бьерна Нистада, в которой он подверг критике реакцию Запада на ситуацию вокруг самолета Ryanair в Белоруссии. Многие читатели согласились с мнением журналиста и раскритиковали страны НАТО.