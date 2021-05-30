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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
13:20
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Свадьбу певицы Азизы с итальянцем частично оплатят ее друзья

  /   Обновлено: 30 мая 2021 12:49
Шоу-бизнес
Свадьбу певицы Азизы с итальянцем частично оплатят ее друзья
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 30 мая. Российская певица Азиза отказалась тратить на свадьбу 15 миллионов рублей, поэтому частично оплатить торжество ей и молодому итальянцу помогут общие друзья.

Итальянский жених Азизы по имени Алессандро рассказал, что его будущая жена сочла расточительством тратить 15 миллионов рублей на один день, тем более в такое сложное для артистов время. Однако у звездной пары слишком много друзей, которых необходимо позвать на праздник. Из-за этого свадьба никак не может стоить дешевле.

Решение подсказали сами гости мероприятия. Многие согласились взять часть расходов на себя. Изысканную сервировку для стола предоставит один из заводов Санкт-Петербурга, музыкальное сопровождение возьмет на себя эстрадно-симфонический оркестр Александра Клевицкого, а флористикой займутся местные специалисты из Сергиева Посада. Певица планирует именно там отметить торжество.

«Основную часть продуктов — овощи, фрукты, восточные сладости — привезут из Узбекистана. Друзья Азизы из Краснодарского края тоже вызвались принять участие в организации торжества. Свежайшее мясо, рыба, колбасы, зелень — все в подарок к свадебному столу», – признался итальянец «Собеседнику».

Пока точную дату свадьбы звезды не называют, заявление в ЗАГС будут подавать лишь на следующей неделе. Сам жених объяснил, что хочет позвать близких и друзей из Италии, однако пандемия мешает им приехать. Он считает, что свадьба состоится не раньше осени. При этом сама артистка в студии шоу «Прямой эфир» заявляла, что хочет отметить торжество в день летнего солнцестояния — 21 июня.

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свадьба звезды азиза
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Все новости / Шоу-бизнес / Свадьбу певицы Азизы с итальянцем частично оплатят ее друзья
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