Свадьбу певицы Азизы с итальянцем частично оплатят ее друзья

Москва, 30 мая. Российская певица Азиза отказалась тратить на свадьбу 15 миллионов рублей, поэтому частично оплатить торжество ей и молодому итальянцу помогут общие друзья.

Итальянский жених Азизы по имени Алессандро рассказал, что его будущая жена сочла расточительством тратить 15 миллионов рублей на один день, тем более в такое сложное для артистов время. Однако у звездной пары слишком много друзей, которых необходимо позвать на праздник. Из-за этого свадьба никак не может стоить дешевле.

Решение подсказали сами гости мероприятия. Многие согласились взять часть расходов на себя. Изысканную сервировку для стола предоставит один из заводов Санкт-Петербурга, музыкальное сопровождение возьмет на себя эстрадно-симфонический оркестр Александра Клевицкого, а флористикой займутся местные специалисты из Сергиева Посада. Певица планирует именно там отметить торжество.

«Основную часть продуктов — овощи, фрукты, восточные сладости — привезут из Узбекистана. Друзья Азизы из Краснодарского края тоже вызвались принять участие в организации торжества. Свежайшее мясо, рыба, колбасы, зелень — все в подарок к свадебному столу», – признался итальянец «Собеседнику».

Пока точную дату свадьбы звезды не называют, заявление в ЗАГС будут подавать лишь на следующей неделе. Сам жених объяснил, что хочет позвать близких и друзей из Италии, однако пандемия мешает им приехать. Он считает, что свадьба состоится не раньше осени. При этом сама артистка в студии шоу «Прямой эфир» заявляла, что хочет отметить торжество в день летнего солнцестояния — 21 июня.