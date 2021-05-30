Диетологи перечислили восемь безвредных для организма сладостей

Москва, 30 мая. Специалисты в области питания составили рейтинг самых «безопасных» сладостей. Они рассказали, какой десерт наиболее безвреден для организма человека.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять до 50 граммов чистого сахара в сутки. Эксперты составили список продуктов, которые при разумном употреблении не нанесут вреда организму.

Первое место заняли фрукты. Они богаты витаминами и микроэлементами с клетчаткой. Специалисты отметили, что не стоит есть больше трех фруктов в день. Далее они выделили шоколад. Диетологи сообщили, что чем меньше ингредиентов содержится в составе, тем он полезнее. Третье место занял мед. Он является натуральной сладостью и обладает множеством целебных свойств.

Четвертое место отдали сухофруктам, а пятое — пастиле. При этом эксперты отметили, что в этих продуктах гликемический индекс выше, однако клетчатки меньше, чем в вышеперечисленных.

Далее диетологи указали мармелад, который сделан на пектине, а не на желатине или агар-агаре. Седьмую строчку занимают спортивные батончики, а на восьмом месте чиа-пудинг, который богат белком и минералами.

Ранее были перечислены полезные для здоровья психики продукты. Они помогут предотвратить развитие депрессии, ведь эмоциональное состояние человека и питание тесно связаны.