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новостей
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
13:20
Политика
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Пресняков вспомнил, как фанатки на концерте в Киеве бросали на сцену нижнее белье

Шоу-бизнес
Пресняков вспомнил, как фанатки на концерте в Киеве бросали на сцену нижнее белье
Невские Новости

Москва, 30 мая. Известный российский исполнитель Владимир Пресняков рассказал о самом откровенном концерте в его жизни. Мероприятие прошло 20 лет назад на одной из площадок Киева.

Артист с удовольствием вспомнил, как своими песнями заставил толпу поклонниц раздеться. Фанатки во время его выступления бросали на сцену одежду, в том числе и нижнее белье.

«Это был концерт в Киеве, где летали лифчики, трусы, рубашки, майки. Это было лет 20 назад, но было», — рассказал артист в интервью для YouTube-канала Esquire Russia.

Пресняков признался, что для него личная жизнь на первом месте, и он не смог бы отодвинуть ее на второй план, чтобы активнее развиваться в музыке. Певец подчеркнул, что не сумел бы отказаться от секса даже ради искусства.

«Женщину считаю произведением мегаискусства, красоты… Это божье творение. Каждый ее шаг, каждое движение, поворот головы, улыбка, смех, руки, доброта, всепрощение — это то, что формирует в мужчине мужчину, а во мне и музыку. Так что секс со мной по жизни», — поделился исполнитель.

Пресняков счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, вместе они воспитывают двоих детей. Однако у артиста есть еще один ребенок — Никита, которого родила исполнительница Кристина Орбакайте. В одном из своих недавних интервью юноша рассказал, как переживал развод известных родителей.

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секс певец пресняков
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Все новости / Шоу-бизнес / Пресняков вспомнил, как фанатки на концерте в Киеве бросали на сцену нижнее белье
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