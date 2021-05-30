Пресняков вспомнил, как фанатки на концерте в Киеве бросали на сцену нижнее белье

Москва, 30 мая. Известный российский исполнитель Владимир Пресняков рассказал о самом откровенном концерте в его жизни. Мероприятие прошло 20 лет назад на одной из площадок Киева.

Артист с удовольствием вспомнил, как своими песнями заставил толпу поклонниц раздеться. Фанатки во время его выступления бросали на сцену одежду, в том числе и нижнее белье.

«Это был концерт в Киеве, где летали лифчики, трусы, рубашки, майки. Это было лет 20 назад, но было», — рассказал артист в интервью для YouTube-канала Esquire Russia.

Пресняков признался, что для него личная жизнь на первом месте, и он не смог бы отодвинуть ее на второй план, чтобы активнее развиваться в музыке. Певец подчеркнул, что не сумел бы отказаться от секса даже ради искусства.

«Женщину считаю произведением мегаискусства, красоты… Это божье творение. Каждый ее шаг, каждое движение, поворот головы, улыбка, смех, руки, доброта, всепрощение — это то, что формирует в мужчине мужчину, а во мне и музыку. Так что секс со мной по жизни», — поделился исполнитель.

Пресняков счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, вместе они воспитывают двоих детей. Однако у артиста есть еще один ребенок — Никита, которого родила исполнительница Кристина Орбакайте. В одном из своих недавних интервью юноша рассказал, как переживал развод известных родителей.