В Минфине не видят причин для корректировки налоговой нагрузки нефтяников

Москва, 30 мая. В ведомстве отмечают высокий уровень доходности отрасли в 2021 году, который превосходит показатели 2020 и 2019 годов.

Сейчас нет надобности изменять налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль, так как она демонстрирует высокие уровни доходности в 2021 году, заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов по итогам совещания по вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте Минфина.

«В текущем году наблюдаются высокие показатели доходности (отрасли. — Прим. ред.), превышающие уровни как 2020, так и 2019 года. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля»,— говорится в сообщении.

Нефть и газ будут востребованы в ближайшие 50 лет. Атомной энергетике и зеленой энергетике будет сложно с ними конкурировать. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.