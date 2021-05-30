Фигурантов дела о крупнейшей партии изъятых наличных осудили в Лондоне

Лондон, 30 мая. Лондонский суд вынес приговор троим мужчинам, у которых изъяли 5,4 млн фунтов, что стало самой крупной изъятой партией в истории местной полиции.

Все обвиняемые дали признательные показания и рассказали о заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. Так, 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам, 46-летнего Сергея Аузиньша к трем годам и четырем месяцам, а 35-летнего Сервана Ахмади к одному году и восьми месяцам.

Полиция Лондона почти год пыталась раскрыть схему отмывания денег. В результате правоохранители выследили Аузиньша, а позднее — Шамсутдинова, который выносил тяжелые сумки с деньгами из своего дома. Наличных оказалось так много, что обвиняемые не смогли их спрятать.