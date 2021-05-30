В РФПИ объяснили, почему во всем мире растет спрос на вакцину «Спутник V»

Москва, 30 мая. Причину, по которой во всем мире наблюдается ажиотажный спрос вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», объяснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Спрос в мире растет, поскольку препарат показал свою эффективность и безопасность. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил во время интервью на телеканале «Россия-1».

Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. Ученые провели все необходимые клинические исследования, и «Спутник V» вышел в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что жители Болгарии поддержали мысль о невозможности комбинировать препараты AstraZeneca и «Спутник V». Решение об этом приняли в Минздраве РФ.