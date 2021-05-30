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новостей
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
13:20
Политика
Политолог Марков уверен, что Лукашенко скоро признает Крым российским
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В РФПИ объяснили, почему во всем мире растет спрос на вакцину «Спутник V»

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Общество
В РФПИ объяснили, почему во всем мире растет спрос на вакцину «Спутник V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 30 мая. Причину, по которой во всем мире наблюдается ажиотажный спрос вокруг российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», объяснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Спрос в мире растет, поскольку препарат показал свою эффективность и безопасность. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил во время интервью на телеканале «Россия-1».

Вакцину разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Препарат первый в мире прошел государственную регистрацию. Ученые провели все необходимые клинические исследования, и «Спутник V» вышел в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что жители Болгарии поддержали мысль о невозможности комбинировать препараты AstraZeneca и «Спутник V». Решение об этом приняли в Минздраве РФ.

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ажиотаж спрос коронавирус Спутник V
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Все новости / Общество / В РФПИ объяснили, почему во всем мире растет спрос на вакцину «Спутник V»
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