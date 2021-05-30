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новостей
13:41
Политика
Песков рассказал, что Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
13:41
Политика
Лукашенко не смог отказаться о предложения Путина искупаться в Черном море
13:41
Происшествия
Видео с места падения автомобиля в реку на Нагатинской набережной появилось в Сети
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
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Александр Головин назвал Артема Дзюбу «королем Тамбова»

Спорт
Александр Головин назвал Артема Дзюбу «королем Тамбова»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Вена, 30 мая. Полузащитник сборной России Александр Головин пошутил над своим партнером по национальной команде Артемом Дзюбой.

Игрок французского «Монако» Александр Головин рассказал, как ответил Артему Дзюбе, встретившему его в сборной России. Форвард «Зенита» назвал полузащитника «монегаском» и напомнил о результате матча последнего тура чемпионата Франции с «Лансом». Игра завершилась нулевой ничьей.

«Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артем дает разряд», — отметил Головин.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к Евро-2020 в австрийском Нойштифте. Перед стартом континентального первенства подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча. Их соперниками станут сборные Польши и Болгарии.

Ранее лондонский «Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира «аристократы» с минимальным счетом победили «Манчестер Сити».

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Головин футбол дзюба сборная россии евро-2020
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