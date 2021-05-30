Александр Головин назвал Артема Дзюбу «королем Тамбова»

Вена, 30 мая. Полузащитник сборной России Александр Головин пошутил над своим партнером по национальной команде Артемом Дзюбой.

Игрок французского «Монако» Александр Головин рассказал, как ответил Артему Дзюбе, встретившему его в сборной России. Форвард «Зенита» назвал полузащитника «монегаском» и напомнил о результате матча последнего тура чемпионата Франции с «Лансом». Игра завершилась нулевой ничьей.

«Сказал, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артем дает разряд», — отметил Головин.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к Евро-2020 в австрийском Нойштифте. Перед стартом континентального первенства подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча. Их соперниками станут сборные Польши и Болгарии.

Ранее лондонский «Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира «аристократы» с минимальным счетом победили «Манчестер Сити».