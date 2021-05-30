Депутат ГД Морозов назвал устаревшим подходом предложение ЕП ужесточить санкции

Москва, 30 мая. Инициатива главы Европарламента Дэвида Сассоли усилить рестрикции против России является устаревшим подходом, уверен депутат Госдумы Антон Морозов.

РФ является самостоятельной страной, а ограничительные меры бьют по развивающимся государствам, убежден парламентарий. Такие субъекты зависят от иностранных партнеров, пояснил он.

«Это устаревший подход. Россия давно находится под санкциями, при этом являясь большим и самодостаточным государством, и вполне может проводить собственную политику в интересах собственного народа», — сказал Морозов.

Ранее председатель Европарламента Сассоли предложил ужесточить санкции против российских чиновников. Также он назвал отношения Москвы и Брюсселя «очень напряженными».