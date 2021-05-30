Пашинян одобрил предложения России по армяно-азербайджанской границе

Ереван, 30 мая. Предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе являются приемлемыми, заявил и. о. премьера Армении Никол Пашинян.

Ереван согласен со способом Москвы, заметил он. Метод решения ситуации на границе двух государств устроил и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Приоритетом является полный вывод военнослужащих ВС Азербайджана с армянских территорий, обратил он внимание. Пашинян заметил, что Армения готова реализовать все положения на практике.

Предложение предусматривает создание трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации границ двух стран и обоюдный отвод войск. Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов также выступил с поддержкой российского варианта по решению пограничного вопроса с Арменией.