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30 мая 16:45
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новостей
16:43
Весь мир
На севере Сирии произошло покушение на шариатского судью протурецкой группировки
16:41
Происшествия
Воры похитили 300 доз детских вакцин, вместо препарата от COVID-19
16:41
Происшествия
Писатель Палевин стал жертвой вора в Петербурге
16:40
Экономика
Выявлены основные страхи россиян с ипотечными кредитами
16:39
Латинская Америка
Колумбия бьет рекорды смертности от COVID-19 на фоне непрекращающихся протестов
16:39
Шоу-бизнес
Слава планирует купить виллу Софии Ротару в Ялте за 2 млрд рублей
16:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл подвергла жизнь сына опасности своим заявлением
16:37
Наука
Ученые из США создали лекарство, которое может замедлить болезнь Альцгеймера
16:37
Происшествия
После ЧП с батутом в Барнауле организуют внеплановые проверки аттракционов
16:28
Политика
Крымчане просят пустить самолеты «Белавиа» на полуостров
16:27
Спорт
Бельгиец Де Брейне сломал нос в преддверии матча с Россией на Евро-2020
16:27
Технологии
Google заставляла производителей смартфонов прятать некоторые функции
16:25
Политика
Власти Техаса признали «голодомор» геноцидом народа Украины
16:25
Происшествия
В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце
16:24
Происшествия
Экс-координатора «Открытой России» в Чувашии штрафовали за сотрудничество с НКО
16:23
Армия
Военнослужащие ЗВО приняли участие в торжественном параде ко Дню города Дзержинска
16:21
Общество
Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса до пандемии
16:21
Экономика
Автопроизводитель Ford готовит выход электроверсии Explorer
16:20
Общество
Движение на оранжевой ветке московского метро восстановлено
16:17
Общество
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Обыкновенный каханизм: сторонники еврейского превосходства против палестинцев

Ближний Восток
Обыкновенный каханизм: сторонники еврейского превосходства против палестинцев

«Если я не украду эту землю, ее украдет кто-нибудь другой», — эти слова произнес поселенец по имени Яаков Фаучи, захвативший палестинский дом в Шейх-Джаррахе (напомню, выселение нескольких арабских семей из этого квартала стало поводом для конфликта в Палестине). Полного бородатого еврея, прибывшего на Землю обетованную из США, сняли на видео, которое, попав в интернет, очень быстро стало вирусным и вызвало бурю негодования у пользователей по всему миру.

Позже мужчина в интервью журналистам заявит, что не так много людей хотят здесь жить. Но очень важно жить здесь, дабы убедиться, что этот район не будет потерян в результате каких-либо будущих мирных соглашений.

Журналисты узнали, кто такой Яаков Фаучи, откуда он, и какие у него взгляды. Персонаж оказался довольно-таки интересным — и даже не столько сам по себе, сколько в качестве олицетворения такого явления в Израиле, как каханизм — фанатичной и агрессивной идеологии, пропагандирующей ненависть и насилие по отношению к неевреям. Но обо всем по порядку.

Неизбежное зло

К палестинцам Яаков попал из Соединенных Штатов (Нью-Йорк) с помощью организации «Нахалат Шимон», которая специализируется на приобретении палестинских домов. По его мнению, выселения арабов — это «неизбежное зло», и палестинцам еще повезло, что их соседом стал он, а не какой-нибудь еще более отмороженный поселенец.

Судя по соцсетям, Фаучи поддерживает Трампа. Оно и понятно, после всего, что тот сделал для Израиля. А еще поселенец был яростным антипрививочником. На одной из фотографий он даже сравнил вакцинацию с желтой звездой — отличительным знаком евреев в Третьем рейхе. Однако в какой-то момент на удивление своим подписчикам в Facebook, Яаков сделал прививку. Объяснил он это тем, что «благодаря внутренним поискам и с помощью терапевта» он осознал свою неправоту. Мол, его позиция была ничем иным, как обыкновенной дерзостью и нонконформизмом.

Вот бы Фаучи так же прозрел в отношении палестинцев. Но тут наш герой оказался куда более последовательным. По его словам, которые приводит информационный портал Middle East Eye, он сторонник полного уничтожения инфраструктуры Газы. Дескать, палестинцам надо насовсем отключить воду и электричество, а если им это не понравится, они могут «перебраться в Судан или Эритрею».

Чтобы отбиваться от арабов, Фаучи завел собаку бойцовской породы по кличке Шикса (уничижительный термин, используемый для обозначения нееврея), с которой он обожает позировать для СМИ и соцсетей. В общем, глядя на внешность и поведение Яакова, может создаться впечатление, что это не реальный человек, а каким-то чудесным образом ожившая антисемитская карикатура. Вот только у карикатур нет идеологии, а у Яакова есть.

Обыкновенный каханизм

Уже много лет Яаков Фаучи является яростным последователем каханизма — крайне реакционного направления в сионизме, у которого много противников в самом Израиле. Эту расистскую идеологию породил раввин Меир Кахане — озлобленный фанатик, считавший, что насилие в отношении неевреев не только имеет место, но и религиозно обосновано. Кахане и его движения «Ках» и «Кахане хай» были объявлены в Израиле вне закона

Идеи, схожие с идеями Кахане, однажды обрекли миллионы евреев на мучительную смерть. И сегодня у многих не укладывается в голове, как внуки переживших холокост могут следовать за этим безумцем. Но факт остается фактом — наш герой как раз один из таких.

В 2005 году 19-летний израильский военнослужащий Эден Натан-Зада самовольно покинул расположение своей части, пришел в арабский город Шфарам и открыл огонь по мирным жителям. Прежде чем толпа раздавила его, как жука, террорист успел застрелить четырех человек и ранить еще 22. В том же году Яаков Фаучи с друзьями-каханистами приехал на место происшествия и принялся расклеивать плакаты, на которых был изображен Натан-Зада, позирующий с книгой Меира Кахане. Сначала Яакова арестовали и обвинили в подстрекательстве к восстанию. Но затем все обвинения были сняты.

На одной из фотографий в соцсетях Фаучи стоит в компании главы крайне правой партии «Еврейская мощь» («Оцма йегудит») депутата Итамара Бен-Гвира. Яаков одет в футболку с призывом освободить Игаля Амира — израильтянина, вдохновленного движением Кахане на убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 году. Террорист таким образом протестовал против реализации соглашений Осло.

Сам Яаков убивать боится, но всячески поддерживает или просто не осуждает тех, кто пошел на это под предлогом защиты еврейского народа.

Много ли таких в Израиле?

«Насколько я могу судить, каханизма в классическом виде — понимания, что враги евреев не готовы смириться с их существованием ни в каком статусе и в какой бы то ни было стране, и потому они имеют право на любые методы самообороны — в нынешнем Израиле практически не существует», — рассказал ФАН профессор политологии Бар-Иланского университета Зеэв Ханин.

По словам эксперта, «каханизм» используют как фигуру речи для обозначения сторонников бескомпромиссного распространения суверенитета Израиля на всю западную «Эрец Исраэль» (от Иордана до моря), что для самого Кахане было темой не единственной и, возможно, даже не главной.

«Если понимать «каханизм» в таком виде, а также учесть тех, кто считает, что религиозные модели национальной еврейской идентичности однозначно доминируют над этногражданскими, то таких в Израиле примерно 5–7%. На мой взгляд», — добавил он.

Еще мнение

«Я помню Меира Кахане и помню его сторонников. Это были люди очень далекие от власти или от влияния в израильском обществе — молодые иммигранты из СССР/США или молодые, бедные и очень неопытные восточные евреи. Людей, принадлежащих к привилегированным сословиям, среди них не было. Поэтому каханисты производили очень удручающее впечатление на людей со стороны», — вспоминает российско-израильский писатель, публицист Исраэль Шамир.

С тех пор как Кахане не стало, уже и настоящего каханизма нет. Но есть его более современный вариант. И есть люди вроде Баруха Марзеля или Бен-Гвира. Они обладают немаленькой парламентской партией, которая входит в ряд правых партий. Так что современный каханизм существует и вполне заметен.

Если бы его не было, возможно, Нетаньяху смог бы сформировать правительство, потому что неокаханисты столь безумны, что отказываются находиться в одном правительстве с арабами.

Говорить про неокаханизм сегодня легко и приятно. В израильском обществе его принято осуждать, потому что это такой очевидный враг. Но на самом деле, реализацию идей Кахане блестяще проводят судьи израильских судов, которые выгоняют палестинцев из их собственных домов. Поэтому трудно сказать, кто хуже и опаснее — так называемые каханисты или сторонники еврейского господства, которым хватает ума прямо об этом не заявлять.

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аббас джума
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Все новости / Ближний Восток / Обыкновенный каханизм: сторонники еврейского превосходства против палестинцев
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