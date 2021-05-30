Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде

Волгоград, 30 мая. Российские интернет-пользователи не понимают, как родители отпустили подростков на концерт полураздетой Ольги Бузовой, которая ругалась со сцены и показывала непристойные жесты.

Исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова по приглашению звезды TikTok Дани Милохина приехала на фестиваль ParkSeason Fest в Волгоград. С самого начала что-то пошло не так: артистка опоздала на концерт на час и в итоге появилась перед малолетними поклонниками в откровенном боди, ругалась со сцены, показывала средний палец, называла себя «королевой мира» и признавалась, что является «дурой» в 35 лет.

Знаменитость исполнила всего несколько песен. В какой-то момент она спустилась со сцены и подошла к ограждению, затем повернулась спиной к поклонникам и позволила им себя гладить. Пользователи Сети возмущены таким поведением знаменитости и не понимают, как волгоградцы вообще отпустили детей на такое развязное шоу.

«Волгоградцы! Ваши деды и прадеды остановили самую сильную армию мира и разбили ее. А теперь какая-то дамочка показывает вам средний палец. Ничего, все нормально?»; «На концерт какой-то неадекватной наркоманки приводить своих детей — верх недоумия»; «Зачем люди вообще туда пошли, не понимаю», — цитирует «Лента.ру» возмущения россиян, которые посмотрели кусочки выступления Ольги Бузовой в Волгограде.

Сама Ольга Бузова, судя по Stories в Instagram, осталась довольна концертом. В личном аккаунте в популярной соцсети она поблагодарила жителей Волгограда, что не обделили ее вниманием. Телеведущая заявила, что была рада слышать свое имя из толпы. По ее мнению, горожане зажгли даже ярче, чем она сама.

По мнению некоторых фолловеров, Ольга Бузова выступала перед поклонниками в нетрезвом состоянии. Они считают, что именно поэтому время от времени она говорила в микрофон неразборчивые фразы со сцены в Волгограде.