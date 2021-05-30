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новостей
12:15
Политика
Председатель ЕП призвал развесить фото Протасевича в аэропортах
12:15
Шоу-бизнес
Вдова Табакова резко ответила на заявление его бывшей студентки о домогательствах
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
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Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
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Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
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Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией

Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
pixabay.com  /  JESHOOTScom

Минск, 30 мая. Президент Центра стратегических коммуникаций Абзалов задался вопросом, действительно ли ни одна европейская авиакомпания не сможет приземлиться в Белоруссии из-за закрытого неба.

Абзалов в большом интервью объяснил, что на самом деле полный запрет на вход в воздушное пространство для европейских авиакомпаний ударит в первую очередь не по Белоруссии, а по странам Евросоюза. Чтобы этого не произошло, могут запретить летать самолетам, но при этом железнодорожное и автосообщение трогать не будут. Но тогда возникнет «интересный феномен», когда страну игнорируют наполовину.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что через некоторое время все равно будет принято какое-то единое решение в сложившейся ситуации. Если ЕС ограничит для своих авиакомпаний белорусское небо, будет ли это означать, что ни одна из таких компаний не сможет приземлиться в Минске, остается непонятным.

«Вообще что такое европейская компания? Чем она определяется? У нее самолет может быть зарегистрирован на островах в офшорах, например. То есть полный разрыв авиасообщения с Белоруссией имеет свои особенности, потому что у вас сразу же накроется разворотный мост «Украина — Москва», и как вы будете летать?» — задался вопросом в беседе с «Украина.ру» Абзалов.

Украине также может выйти боком запрет для белорусских авиакомпаний пересекать небо над страной. Если Белоруссия ответит аналогичными санкциями против Киева, жители Украины не смогут летать до Литвы, так как авиасообщение с Россией давно разорвано.

Страны Евросоюза начали запрещать своим авиакомпаниям пересекать небо над Белоруссией после того, как в Минске принудительно приземлили самолет авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту. Экипажу самолета передали информацию якобы о заложенной бомбе в воздушном судне, однако проверка показала, что никакой угрозы взрыва не было. Протасевича, который находился в розыске в Белоруссии, задержали.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Россия сможет помочь Белоруссии разрешить конфликт с Западом. В противном случае Минск может повторить судьбу Украины.

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евросоюз белоруссия небо абзалов протасевич
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