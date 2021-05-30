Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией

Минск, 30 мая. Президент Центра стратегических коммуникаций Абзалов задался вопросом, действительно ли ни одна европейская авиакомпания не сможет приземлиться в Белоруссии из-за закрытого неба.

Абзалов в большом интервью объяснил, что на самом деле полный запрет на вход в воздушное пространство для европейских авиакомпаний ударит в первую очередь не по Белоруссии, а по странам Евросоюза. Чтобы этого не произошло, могут запретить летать самолетам, но при этом железнодорожное и автосообщение трогать не будут. Но тогда возникнет «интересный феномен», когда страну игнорируют наполовину.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что через некоторое время все равно будет принято какое-то единое решение в сложившейся ситуации. Если ЕС ограничит для своих авиакомпаний белорусское небо, будет ли это означать, что ни одна из таких компаний не сможет приземлиться в Минске, остается непонятным.

«Вообще что такое европейская компания? Чем она определяется? У нее самолет может быть зарегистрирован на островах в офшорах, например. То есть полный разрыв авиасообщения с Белоруссией имеет свои особенности, потому что у вас сразу же накроется разворотный мост «Украина — Москва», и как вы будете летать?» — задался вопросом в беседе с «Украина.ру» Абзалов.

Украине также может выйти боком запрет для белорусских авиакомпаний пересекать небо над страной. Если Белоруссия ответит аналогичными санкциями против Киева, жители Украины не смогут летать до Литвы, так как авиасообщение с Россией давно разорвано.

Страны Евросоюза начали запрещать своим авиакомпаниям пересекать небо над Белоруссией после того, как в Минске принудительно приземлили самолет авиакомпании Ryanair с Романом Протасевичем на борту. Экипажу самолета передали информацию якобы о заложенной бомбе в воздушном судне, однако проверка показала, что никакой угрозы взрыва не было. Протасевича, который находился в розыске в Белоруссии, задержали.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Россия сможет помочь Белоруссии разрешить конфликт с Западом. В противном случае Минск может повторить судьбу Украины.