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30 мая 12:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:15
Политика
Председатель ЕП призвал развесить фото Протасевича в аэропортах
12:15
Шоу-бизнес
Вдова Табакова резко ответила на заявление его бывшей студентки о домогательствах
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
Все новости

Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма

Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
pixabay.com

Москва, 30 мая. Вид бананов, который является наиболее полезным для здоровья человека, назвала врач-диетолог Ольга Кораблева. Основное отличие зеленых и переспелых бананов заключается в калориях.

Зеленые бананы являются низкокалорийным продуктом. В связи с этим их рекомендуется употреблять людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов и сидят на диете, передает РИА Новости. Зеленые бананы содержат всего 56 килокалорий на 100 граммов продукта.

Кроме того, в них значительно меньше сахара, чем в переспелых фруктах, и много крахмала. Вещество помогает человеку уменьшить аппетит. В зеленых бананах низкий гликемический индекс. Поэтому специалисты рекомендуют фрукт пациентам, страдающим от сахарного диабета.

До этого в Эквадоре опровергли сведения об исчезновении бананов с рынка. В стране продолжают производить продукт, так как на территории не зафиксирован опасный для бананов инфекционный грибок.

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бананы вид польза
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