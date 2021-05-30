Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма

Москва, 30 мая. Вид бананов, который является наиболее полезным для здоровья человека, назвала врач-диетолог Ольга Кораблева. Основное отличие зеленых и переспелых бананов заключается в калориях.

Зеленые бананы являются низкокалорийным продуктом. В связи с этим их рекомендуется употреблять людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов и сидят на диете, передает РИА Новости. Зеленые бананы содержат всего 56 килокалорий на 100 граммов продукта.

Кроме того, в них значительно меньше сахара, чем в переспелых фруктах, и много крахмала. Вещество помогает человеку уменьшить аппетит. В зеленых бананах низкий гликемический индекс. Поэтому специалисты рекомендуют фрукт пациентам, страдающим от сахарного диабета.

До этого в Эквадоре опровергли сведения об исчезновении бананов с рынка. В стране продолжают производить продукт, так как на территории не зафиксирован опасный для бананов инфекционный грибок.