Глава АКРА оценил уровень инфляции в России

Москва, 30 мая. Инфляция начнет снижаться в середине текущего года и приблизится к 5% к его концу, заявил глава АКРА Сухов.

По итогам 2021 года инфляция в России приблизится к 5%, ее уровень начнет замедляться в середине года, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Эксперт отметил, что в текущем году начнет снижаться зависимость внутренних цен от валютного курса. В 2022 году инфляция будет близка к целевому значению в 4%.

«Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года», — полагает Сухов.

Банк России намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года, сообщалось ранее. Относительно мягкая денежно-кредитная политика в 2021 году будет постепенно ужесточаться в ближайшие годы.