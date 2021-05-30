СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком

Новосибирск, 30 мая. Информация о том, что полиция якобы перешла на особый режим работы, а возле больницы, где находится раненый юноша, собралась толпа, не соответствует действительности.

Рядом с медицинским учреждением находятся 15 человек, все они являются родственниками пострадавшего. Люди ведут себя спокойно и ждут новостей от врача. МВД работает в штатном режиме. Стражи порядка периодически проверяют больницу, как и в другие дни, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Сотрудники ДПС задержали водителя, который пытался уйти от преследования. Когда мужчину усаживали в патрульную машину, на стражей порядка напал его 19-летний друг. Во время борьбы один из инспекторов случайно выстрелил противнику в голову, его могут привлечь к уголовной ответственности, сообщал ФАН.