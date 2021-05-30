Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки

Новосибирск, 30 мая. Сотрудники правоохранительных органов устроили погоню за нарушителем, «удиравшим» от них на Toyota. Полиция потребовала остановиться, но водитель это проигнорировал.

Преследование закончилось для 19-летнего молодого человека госпитализацией. Инспектор по случайности выстрелил ему в голову. Двое других людей, которые находились на пассажирских сидениях, скрылись.

Пострадавшего отвезли в больницу, где ему сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Журналисты опубликовали новость, в которой говорилось, что сибиряк умер в реанимации, но в СК информацию опровергли, назвав ее ложной.

Водитель находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики. Полиция возбудила уголовное дело на нарушителя, сообщает сайт 360tv.ru.