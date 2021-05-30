Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым

Москва, 30 мая. Приемная дочь покойного актера Александра Абдулова Ксения Алферова опубликовала нежный снимок в Instagram из своего детства, где она обнимает молодого отчима на пляже.

Наследница актрисы Ирины Алферовой от первого брака трогательно поздравила Абдулова с днем рождения. Несмотря на то, что ее биологическим отцом был дипломат из Болгарии, именно покойную звезду советского и российского кинематографа артистка считает своим отцом.

На опубликованном кадре совсем маленькая Алферова лежит вместе с отчимом на пляже. Падчерица счастливо улыбается и обнимает «папу». Молодой артист тоже выглядит довольным.

«Мой папа поселил в меня уверенность в себе, как в женщине! С каким обожанием и любовью он смотрел на меня. Все прощал и баловался со мной бесконечно!» — восхищенно подписала фото 47-летняя актриса.

Звезда призналась, что именно благодаря отчиму выросла с хорошо развитой фантазией. Алферова всю жизнь называла его выдумщиком, который научил ее дружить, верить в чудеса и любить жизнь. Падчерица покойной звезды призналась, что ей не хватает отца, она по нему тоскует.