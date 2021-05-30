Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов

Минск, 30 мая. Санкционная политика Запада против Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко окажет позитивное влияние на мышление белорусов, считает политолог Геворг Мирзаян.

Санкции Запада против Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair поможет гражданам страны пересмотреть свою позицию по многим направлениям. Белорусы просто перестанут бояться санкций, понимая их необоснованность и незаконность, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Вынужденная посадка воздушного судна и арест Романа Протасевича спровоцировал Евросоюз на игнорирование воздушного пространства над Белоруссией. Это обострило отношения между республикой и ЕС. Россия заявила, что не может быстро перестроить расписания и обеспечить безопасны коридор для бортов, которые меняют маршруты и облетают Белоруссию.

«Мы понимаем, что санкции будут приниматься в любом случае — хотя бы по причине того, что «давно не вводили»», — приводит слова специалиста издание «НьюИнформ».

Политике Европейского союза против Белоруссии приведет к ее сближению с Россией, считает Мирзаян. Давление Североатлантического альянса на Александра Лукашенко приведет к активизации действий по усилению Союзного Государства с РФ. Граждане Белоруссии возьмут пример с россиян и не станут принимать всерьез бездоказательную санкционную политику ЕС.

Украина первой запретила полеты белорусских самолетов над страной, чем остался недоволен генерал-майор СБУ Василий Вовк. Он считает, что на это повлияло личное отношение главы Украины Владимира Зеленского к президенту Белоруссии.