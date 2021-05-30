Видео испытаний ракетного двигателя с рекордной длительностью работы появилось в Сети

Воронеж, 30 мая. Испытания космического двигателя третьей ступени состоялись в Воронеже. Видео с места событий уже появилось в Сети.

Перед тем как приступить к испытаниям, стенд залили водой. После этого из сопел повалил дым словно «из пасти дракона». Затем последовало выплескивание раскаленного «солнца», которое ослепляло и заполняло жаром окружающее пространство. Телеканал «Звезда» поделился видеороликом.

При этом длительность работы составила рекордные 280 секунд. Когда пламя постепенно стихает, ему на смену вновь приходят вода и дым. После резкого начала произошло и резкое завершение, то есть «ракета отправилась в космос». При этом на расстоянии в несколько метров от космического двигателя даже не чувствуется запах керосина.

Ранее сообщалось, что испытания американских противоракет SM-6 завершились неудачей. Военным не удалось выполнить запланированный перехват.