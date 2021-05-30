Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду

Москва, 30 мая. Писатель и колумнист Максим Соколов раскритиковал президента Польши Анджея Дуду, который негативно высказался о России.

Дуда ранее заявил, что Россия якобы не является «нормальной страной». Также он назвал Россию «страной-агрессором» и призвал применить решительные действия со стороны международного сообщества. Чем дальше, тем больше фантазии Польши начинают отдавать фотографическим реализмом, пишет Соколов.

«Вопрос «Какая муха их укусила?» в таком общем виде не имеет смысла. Она и прежде их периодически кусала, вот и вновь Польша вообразила себя гигиеной Европы», — пишет колумнист.

Польские власти никогда не отличались трезвостью политического расчета. Соколов привел в пример Америку, где власти больше думают об интересах своей страны, а не об амбициях. В таких обстоятельствах вдумчивые политики скорее сосредотачиваются, но смелые удальцы поступают с точностью до наоборот, заключил он.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что принудительного раздела Украины по сценарию Польши в ближайшее время не произойдет. По его словам, сегодня нет аналогов Австрийской империи и Пруссии, поэтому Незалежную будет некому делить.