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30 мая 12:15
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новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
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Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду

Политика
Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
andrzejduda.pl

Москва, 30 мая. Писатель и колумнист Максим Соколов раскритиковал президента Польши Анджея Дуду, который негативно высказался о России.

Дуда ранее заявил, что Россия якобы не является «нормальной страной». Также он назвал Россию «страной-агрессором» и призвал применить решительные действия со стороны международного сообщества. Чем дальше, тем больше фантазии Польши начинают отдавать фотографическим реализмом, пишет Соколов.

«Вопрос «Какая муха их укусила?» в таком общем виде не имеет смысла. Она и прежде их периодически кусала, вот и вновь Польша вообразила себя гигиеной Европы», — пишет колумнист.

Польские власти никогда не отличались трезвостью политического расчета. Соколов привел в пример Америку, где власти больше думают об интересах своей страны, а не об амбициях. В таких обстоятельствах вдумчивые политики скорее сосредотачиваются, но смелые удальцы поступают с точностью до наоборот, заключил он.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что принудительного раздела Украины по сценарию Польши в ближайшее время не произойдет. По его словам, сегодня нет аналогов Австрийской империи и Пруссии, поэтому Незалежную будет некому делить.

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польша соколов дуда
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Все новости / Политика / Писатель Соколов объяснил, какая муха «укусила» оскорбившего Россию Анджея Дуду
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