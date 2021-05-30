На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки

Дубаи, 30 мая. Новая криптовалюта DubaiCoin взлетела в стоимости, пока основная часть крипторынка переживает затяжной кризис.

Курс биткоина на бирже Binance на днях опустился до 35 тыс. долларов. Это означало падение в стоимости на 9% за сутки. Ранее его курс достигал 29 925 долларов, тогда на бирже было приобретено более 77 тыс. монет, суммарная ценность которых составила более 3 миллиардов долларов.

За тот же период времени DubaiCoin на платформе Crypto.com достиг стоимости в 1,13 тыс. долларов, рост за 24 часа составил 1114%.

Официальные власти Дубая отрицают какую-либо связь с этой системой. Более того, они называют создателей монеты мошенниками. В местных СМИ публикуется информация, что сайт компаний-разработчиков криптовалюты нацелен лишь на кражу личной информации посетителей.

Криптовалютный рынок волатилен, сейчас на нем наблюдается продолжительное снижение. Специалисты подозревают «китов» торговой площадки в манипуляции криптоактивами.