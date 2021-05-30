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30 мая 12:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
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На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки

Экономика
На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
pixabay.com

Дубаи, 30 мая. Новая криптовалюта DubaiCoin взлетела в стоимости, пока основная часть крипторынка переживает затяжной кризис.

Курс биткоина на бирже Binance на днях опустился до 35 тыс. долларов. Это означало падение в стоимости на 9% за сутки. Ранее его курс достигал 29 925 долларов, тогда на бирже было приобретено более 77 тыс. монет, суммарная ценность которых составила более 3 миллиардов долларов.

За тот же период времени DubaiCoin на платформе Crypto.com достиг стоимости в 1,13 тыс. долларов, рост за 24 часа составил 1114%.

Официальные власти Дубая отрицают какую-либо связь с этой системой. Более того, они называют создателей монеты мошенниками. В местных СМИ публикуется информация, что сайт компаний-разработчиков криптовалюты нацелен лишь на кражу личной информации посетителей.

Криптовалютный рынок волатилен, сейчас на нем наблюдается продолжительное снижение. Специалисты подозревают «китов» торговой площадки в манипуляции криптоактивами.

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криптовалюта биткоин Binance btc dubaicoin
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Все новости / Экономика / На фоне падения биткоина "дубайская" криптовалюта выросла на 1000% за сутки
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