Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым

Донецк, 30 мая. Киев не собирается выполнять Минские соглашения, потому что не хочет возвращения в состав Украины Донбасса, заявила адвокат Татьяна Монтян.

Общественный деятель уверена, что Киев «кормит» народ выдуманными юридическими препятствиями. Все это можно выполнить, при этом даже не меняя Конституцию, заявляет Монтян. Однако украинским властям это не нужно, так как они знают, что жители Донбасса никогда не проголосуют за них.

Эксперт уверена, что возвращение регионов только мешало бы Киеву грабить остальную Украину. Сейчас он беспрепятственно наживается на своем народе и территориях, пишет «Политика Сегодня».

«Поэтому это было очевидно, что это все байки, про то, что: «Мы вернем Донбасс и Крым». В гробу они вам облокотились, вы лучше будете держать оставшиеся территории, там еще грабить, грабить и еще раз грабить», — подчеркивает адвокат.

Ранее Монтян назвала действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды цирком. Она уточнила, что бюджет Украины разворовывается в промышленных масштабах, а «клоунада» «зелибобиков» в управлении страной отвлекает внимание народа от грабежа.