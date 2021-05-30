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30 мая 12:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
Все новости

Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым

Армия
Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым
youtube.com  /  Тетяна Монтян

Донецк, 30 мая. Киев не собирается выполнять Минские соглашения, потому что не хочет возвращения в состав Украины Донбасса, заявила адвокат Татьяна Монтян.

Общественный деятель уверена, что Киев «кормит» народ выдуманными юридическими препятствиями. Все это можно выполнить, при этом даже не меняя Конституцию, заявляет Монтян. Однако украинским властям это не нужно, так как они знают, что жители Донбасса никогда не проголосуют за них.

Эксперт уверена, что возвращение регионов только мешало бы Киеву грабить остальную Украину. Сейчас он беспрепятственно наживается на своем народе и территориях, пишет «Политика Сегодня».

«Поэтому это было очевидно, что это все байки, про то, что: «Мы вернем Донбасс и Крым». В гробу они вам облокотились, вы лучше будете держать оставшиеся территории, там еще грабить, грабить и еще раз грабить», — подчеркивает адвокат.

Ранее Монтян назвала действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды цирком. Она уточнила, что бюджет Украины разворовывается в промышленных масштабах, а «клоунада» «зелибобиков» в управлении страной отвлекает внимание народа от грабежа.

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украина донбасс монтян
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Все новости / Армия / Монтян назвала скрытые причины нежелания Киева реинтегрировать Донбасс и Крым
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