Юрист Зимарин объяснил, обязаны ли наследники ИП платить налоги

Москва, 30 мая. Наследование индивидуальных предприятий по закону невозможно, в отличие от юридических лиц, заявил адвокат Антон Зимарин.

Так, после смерти владельца ИП предпринимательская деятельность данной организации прекращается. В вопросе уплаты налогов, по общему правилу за долги умершего лица отвечают наследники. Но здесь есть ряд нюансов. Согласно ч.3 ст.44 Налогового кодекса, в случае смерти налогоплательщика, являющегося физическим лицом, на наследников возлагается обязанность по уплате налогов, возникших при жизни наследодателя. Речь идет о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество физических лиц.

«При этом отвечать по налоговым обязательствам наследники будут только в размере имущества, полученного в качестве наследства», — передает слова Зимарина «РГ».

По другим налогам и взносам — обязанность по их уплате аннулируется в связи со смертью предпринимателя.

Минэнерго и Минфин России ранее решили сформировать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы. Ведомства смогут оперативно согласовывать позиции по многим важным вопросам, благодаря созданию данной структуры.