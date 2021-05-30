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новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
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Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
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Юрист Зимарин объяснил, обязаны ли наследники ИП платить налоги

Экономика
Юрист Зимарин объяснил, обязаны ли наследники ИП платить налоги
pixabay.com  /  Anastasia Gepp

Москва, 30 мая. Наследование индивидуальных предприятий по закону невозможно, в отличие от юридических лиц, заявил адвокат Антон Зимарин.

Так, после смерти владельца ИП предпринимательская деятельность данной организации прекращается. В вопросе уплаты налогов, по общему правилу за долги умершего лица отвечают наследники. Но здесь есть ряд нюансов. Согласно ч.3 ст.44 Налогового кодекса, в случае смерти налогоплательщика, являющегося физическим лицом, на наследников возлагается обязанность по уплате налогов, возникших при жизни наследодателя. Речь идет о транспортном, земельном налогах, налоге на имущество физических лиц.

«При этом отвечать по налоговым обязательствам наследники будут только в размере имущества, полученного в качестве наследства», — передает слова Зимарина «РГ».

По другим налогам и взносам — обязанность по их уплате аннулируется в связи со смертью предпринимателя.

Минэнерго и Минфин России ранее решили сформировать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы. Ведомства смогут оперативно согласовывать позиции по многим важным вопросам, благодаря созданию данной структуры.

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налоги индивидуальный предприниматель зимарин
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Все новости / Экономика / Юрист Зимарин объяснил, обязаны ли наследники ИП платить налоги
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