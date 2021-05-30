Политик Колесников призвал наделить особым статусом все регионы Украины

Киев, 30 мая. Особый статус должны иметь все украинские регионы, а не только Донбасс. Об этом сообщил вице-премьер-министр страны Борис Колесников.

По его мнению, особым статусом должны обладать все 25 регионов страны. Это позволит им обрести некоторые преимущества.

«Что такое особый статус? Это, в том числе, муниципальная полиция, которая должна быть в каждом украинском городе», — сказал Колесников.

Также он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который говорил о возможном проведении референдума по Донбассу. Колесников считает, что в этом случае у политиков есть шанс получить голоса избирателей.

«Для простых людей важны: вовремя полученная пенсия, работа и учеба детей и внуков, абсолютно мирная жизнь», — подчеркнул Колесников.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев «начинает терять» Донбасс. Это связано с тем, что жители ЛДНР массово получают гражданство РФ.