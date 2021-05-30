Украина оказалась на пороге топливного кризиса из-за санкций США

Киев, 30 мая. Серьезный топливный кризис начался на Украине. На первый взгляд в ситуации виновата Белоруссия, но все не так однозначно.

Как отметил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко, сбой импорта из Белоруссии основан на «клубке» проблем. Дело не только в ухудшении отношений между Киевом и Минском, в ситуации виноваты также и США. На новой неделе вступают в силу санкции против новополоцкого НПЗ «Нафтан», а второй белорусский НПЗ – Мозырский – уходит на плановый ремонт в ближайшее время. Физически у Белоруссии не будет возможности экспортировать топливо на Украину, так как стране самой может не хватить ресурса.

«Из ситуации с американскими санкциями выход, вероятно, был бы найден, если бы не действия Украины в ответ на происшествие в небе над Белоруссией. Здесь сработала ответная реакция Минска», — высказался Чередниченко.

Global Look Press / Svancara Petr/CTK

Минск пошел на эту меру осознанно, имея формальный предлог – внутренние сложности с производством продукта. Проблема также заключается в попытке властей Украины «вручную» регулировать цены, что повлекло за собой существенное снижение эффективности экспорта бензина в страну для поставщика. В связи с этим четыре крупные сети АЗС на Украине прекратили продавать премиальное топливо из-за госрегулирования цен. Власти Украины сами спровоцировали возможность создания черного рынка топлива в стране, что повлечет недостачу налогов.

Ранее политолог Петр Петровский заявил, что Украина не имеет права лезть во внутренние дела Белоруссии и высказывать мнение, комментируя демократию и свободу слова в республике.