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новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
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Украина оказалась на пороге топливного кризиса из-за санкций США

  /   Обновлено: 30 мая 2021 11:40
Политика
Украина оказалась на пороге топливного кризиса из-за санкций США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 30 мая. Серьезный топливный кризис начался на Украине. На первый взгляд в ситуации виновата Белоруссия, но все не так однозначно.

Как отметил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко, сбой импорта из Белоруссии основан на «клубке» проблем. Дело не только в ухудшении отношений между Киевом и Минском, в ситуации виноваты также и США. На новой неделе вступают в силу санкции против новополоцкого НПЗ «Нафтан», а второй белорусский НПЗ – Мозырский – уходит на плановый ремонт в ближайшее время. Физически у Белоруссии не будет возможности экспортировать топливо на Украину, так как стране самой может не хватить ресурса.

«Из ситуации с американскими санкциями выход, вероятно, был бы найден, если бы не действия Украины в ответ на происшествие в небе над Белоруссией. Здесь сработала ответная реакция Минска», — высказался Чередниченко.

Украина оказалась на пороге топливного кризиса из-за санкций США
Global Look Press  / Svancara Petr/CTK

Минск пошел на эту меру осознанно, имея формальный предлог – внутренние сложности с производством продукта. Проблема также заключается в попытке властей Украины «вручную» регулировать цены, что повлекло за собой существенное снижение эффективности экспорта бензина в страну для поставщика. В связи с этим четыре крупные сети АЗС на Украине прекратили продавать премиальное топливо из-за госрегулирования цен. Власти Украины сами спровоцировали возможность создания черного рынка топлива в стране, что повлечет недостачу налогов.

Ранее политолог Петр Петровский заявил, что Украина не имеет права лезть во внутренние дела Белоруссии и высказывать мнение, комментируя демократию и свободу слова в республике.

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украина сша белоруссия кризис топливо
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