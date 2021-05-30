Большинство жителей России берут ипотеку, не имея финансовой «страховки»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 мая 12:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
Все новости
30 мая 12:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
Все новости

Большинство жителей России берут ипотеку, не имея финансовой «страховки»

Экономика
Большинство жителей России берут ипотеку, не имея финансовой «страховки»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 мая. Стали известны результаты статистического исследования, проведенного специалистами онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Доля граждан, которые предпочитают обезопасить себя с помощью сбережений, составляет меньше трети. Об этом сообщает ИА «Прайм» со ссылкой на данные онлайн-сервиса. Около 10% жителей России имеют достаточные сбережения, однако не намерены тратить их на кредит.

«Всего 27% ипотечных заемщиков имеют сбережения на случай возникновения материальных проблем с погашением кредита. У порядка 10% респондентов сбережения есть, но они планируют потратить их на другие цели», — сообщают специалисты Online-Ipoteka.

Больше половины граждан России понимают необходимость откладывать сбережения для «подушки безопасности», но не делают этого, потому что не имеют возможности. Всего около 8% заявили, что не имеют сбережений и не собираются заводить их в будущем.

Финансовая грамотность жителей страны улучшается со временем. СМИ ранее сообщали о росте уровня осведомленности в этой сфере среди российских школьников.

Вернуться назад

ипотека сбережения финансовая грамотность финансовая подушка
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 171960 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 135778 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 106388 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 99170 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 82946 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Экономика / Большинство жителей России берут ипотеку, не имея финансовой «страховки»
Рейтинг@Mail.ru