Большинство жителей России берут ипотеку, не имея финансовой «страховки»

Москва, 30 мая. Стали известны результаты статистического исследования, проведенного специалистами онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

Доля граждан, которые предпочитают обезопасить себя с помощью сбережений, составляет меньше трети. Об этом сообщает ИА «Прайм» со ссылкой на данные онлайн-сервиса. Около 10% жителей России имеют достаточные сбережения, однако не намерены тратить их на кредит.

«Всего 27% ипотечных заемщиков имеют сбережения на случай возникновения материальных проблем с погашением кредита. У порядка 10% респондентов сбережения есть, но они планируют потратить их на другие цели», — сообщают специалисты Online-Ipoteka.

Больше половины граждан России понимают необходимость откладывать сбережения для «подушки безопасности», но не делают этого, потому что не имеют возможности. Всего около 8% заявили, что не имеют сбережений и не собираются заводить их в будущем.

Финансовая грамотность жителей страны улучшается со временем. СМИ ранее сообщали о росте уровня осведомленности в этой сфере среди российских школьников.