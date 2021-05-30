Сергей Кирьяков объяснил, что поможет сборной России добиться успеха на Евро

Москва, 30 мая. Бывший футболист Сергей Кирьяков оценил шансы сборной России по футболу на чемпионате Европы. Экс-спортсмен настроен положительно, несмотря на критику команды.

Сборная России по футболу готовится к контрольным матчам, по результатам которых определят финальный состав команды на чемпионате Европы. Бывшая звезда «Зенита» Сергей Кирьяков отметил: российские спортсмены не могут похвастаться высоким уровнем профессионализма в сравнении с командой Бельгии. Тем не менее он не теряет оптимизма. В беседе с корреспондентом издания «Известия» Кирьяков объяснил, какие качества способны помочь спортсменам преодолеть недостаток квалификации.

«Это можно компенсировать характером, мотивацией и организацией игры. Что мы и показали три года назад на чемпионате мира. Главное, чтобы сейчас, как и тогда, подойти к матчам чемпионата Европы в оптимальной физической форме и максимальной боевой готовности. Если это получится, то Россия может удивить на Евро», — заявил Кирьяков.

Экс-спортсмен отметил, что сборная России нередко подвергалась критике. Тем не менее он призвал не забывать и о достойных играх — к примеру, победе над Словенией во время отборочного тура.