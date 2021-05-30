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30 мая 12:14
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новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
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Сергей Кирьяков объяснил, что поможет сборной России добиться успеха на Евро

Спорт
Сергей Кирьяков объяснил, что поможет сборной России добиться успеха на Евро
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Russian Look

Москва, 30 мая. Бывший футболист Сергей Кирьяков оценил шансы сборной России по футболу на чемпионате Европы. Экс-спортсмен настроен положительно, несмотря на критику команды.

Сборная России по футболу готовится к контрольным матчам, по результатам которых определят финальный состав команды на чемпионате Европы. Бывшая звезда «Зенита» Сергей Кирьяков отметил: российские спортсмены не могут похвастаться высоким уровнем профессионализма в сравнении с командой Бельгии. Тем не менее он не теряет оптимизма. В беседе с корреспондентом издания «Известия» Кирьяков объяснил, какие качества способны помочь спортсменам преодолеть недостаток квалификации.

«Это можно компенсировать характером, мотивацией и организацией игры. Что мы и показали три года назад на чемпионате мира. Главное, чтобы сейчас, как и тогда, подойти к матчам чемпионата Европы в оптимальной физической форме и максимальной боевой готовности. Если это получится, то Россия может удивить на Евро», — заявил Кирьяков.

Экс-спортсмен отметил, что сборная России нередко подвергалась критике. Тем не менее он призвал не забывать и о достойных играх — к примеру, победе над Словенией во время отборочного тура.

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футбол чемпионат европы кирьяков
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