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30 мая 12:14
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новостей
12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
Все новости

Актриса Мария Миронова показала редкое фото сыновей от разных мужей

Шоу-бизнес
Актриса Мария Миронова показала редкое фото сыновей от разных мужей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 30 мая. Известная российская актриса Мария Миронова опубликовала редкий снимок, на котором запечатлены два ее сына. Разница между ними составляет 27 лет.

Телезвезда воспитывает двоих сыновей от разных мужей, она показала их вместе на редком снимке. Вся семья артистки собралась в честь дня ее рождения, который отмечали 28 мая. В новой публикации Миронова поблагодарила всех, кто пришел поздравить ее.

«Дорогие и любимые друзья и родные, спасибо вам за праздник, который вы устроили, спасибо за сотни поздравлений на WhatsApp и тысячу в личку!!» — поблагодарила артистка поклонников в Instagram.

На опубликованном Мироновой снимке старший сын актрисы Андрей сидит в плетеном кресле, а на его коленях позирует младший брат Федор. Поклонники отметили, что несмотря на большую разницу в возрасте, они очень похожи.

«Машенька, с днем рождения! Какие у вас очаровательные мальчишки, вы счастливица!»;

«Федечка растет точной копией старшего брата. Такие очаровательные»;

«Как быстро растут дети... Мария, желаю счастья вам и вашим мальчикам», — написали пользователи под публикацией.

Миронова отметила, что это первый день рождения, который она отмечает без любимой мамы, актрисы Екатерины Градовой. Советская артистка умерла 22 февраля от инсульта. Прощание с актрисой проходило 24 февраля на Троекуровском кладбище.

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актриса семья миронова
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Мария Миронова показала редкое фото сыновей от разных мужей
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