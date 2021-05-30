Актриса Мария Миронова показала редкое фото сыновей от разных мужей

Москва, 30 мая. Известная российская актриса Мария Миронова опубликовала редкий снимок, на котором запечатлены два ее сына. Разница между ними составляет 27 лет.

Телезвезда воспитывает двоих сыновей от разных мужей, она показала их вместе на редком снимке. Вся семья артистки собралась в честь дня ее рождения, который отмечали 28 мая. В новой публикации Миронова поблагодарила всех, кто пришел поздравить ее.

«Дорогие и любимые друзья и родные, спасибо вам за праздник, который вы устроили, спасибо за сотни поздравлений на WhatsApp и тысячу в личку!!» — поблагодарила артистка поклонников в Instagram.

На опубликованном Мироновой снимке старший сын актрисы Андрей сидит в плетеном кресле, а на его коленях позирует младший брат Федор. Поклонники отметили, что несмотря на большую разницу в возрасте, они очень похожи.

«Машенька, с днем рождения! Какие у вас очаровательные мальчишки, вы счастливица!»; «Федечка растет точной копией старшего брата. Такие очаровательные»; «Как быстро растут дети... Мария, желаю счастья вам и вашим мальчикам», — написали пользователи под публикацией.

Миронова отметила, что это первый день рождения, который она отмечает без любимой мамы, актрисы Екатерины Градовой. Советская артистка умерла 22 февраля от инсульта. Прощание с актрисой проходило 24 февраля на Троекуровском кладбище.