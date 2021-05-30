Байден получил поддержку американцев в Сети после неоднозначной шутки о девочке

Вашингтон, 30 мая. Пользователи соцсети Twitter выступили в защиту президента США Джо Байдена на фоне его неоднозначного заявления в отношении девочки младшего школьного возраста.

Ранее американский лидер в ходе выступления на военной базе в Вирджинии оценил прическу юной зрительницы. Байден отметил, что она выглядит так, словно ей 19 лет, и «сидит как маленькая леди, скрестив ноги». Канадский онлайн-журнал The Post Millennial опубликовал ролик с ремарками президента США, после чего он получил шквал критики в свой адрес.

Но не все граждане Соединенных Штатов увидели в шутке американского президента нечто «эксцентричное» или «отвратительное».

«Он сделал комплимент ее прическе. И сказал, что она выглядит старше своих лет, поскольку сидит как леди. Весьма далеко от высказывания вроде «через десять лет я буду с ней встречаться»», — заявил один из комментаторов.

«Вы все больны. Он сказал это как дедушка! У меня есть маленькая внучка, я говорю ей похожие вещи. <…> Не все такие извращенцы, как Трамп, который хотел встречаться с собственной дочерью», — подчеркнула другая пользовательница Сети.

Ранее издание The Hill сообщало, что вопрос Белоруссии станет одним из главных на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Белого дома. Журналисты считают, что для США ситуация в Минске вышла на первый план после инцидента с самолетом Ryanair.