В Крыму восстановили движение электропоездов после сильного ливня

Симферополь, 30 мая. Движение пригородных поездов в Республике Крым по маршруту Симферополь — Севастополь уже восстановлено, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Ранее пассажиров предупредили о задержке утренних рейсов трех электропоездов. Так, в результате сильного ливня произошел подмыв грунта на перегоне между станциями Почтовое и Чистенькое, сообщает РИА Новости.

В субботу в Симферополе выпало 48 миллиметров осадков — это больше месячной майской нормы. Некоторые улицы в разных частях города оказались подтоплены. Видео и фотографиями бушующей стихии местные жители делились в социальных сетях.