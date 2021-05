Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о провалах политики США в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, планах Австралии разместить у себя производство американских баллистических ракет, возобновлении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, активном вовлечении Японии в инициативы Соединенных Штатов по сдерживанию Китая, отмене ограничений на дальность баллистических ракет Южной Кореи, а также терактах и вооруженных столкновениях в Мьянме.

АСЕАН

25 мая не состоялась важная виртуальная встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая должна была стать первым официальным саммитом с главным дипломатом администрации Джо Байдена.

Высшие представители Юго-Восточной Азии безрезультатно ждали появления госсекретаря в течение 45 минут, но американской стороне так и не удалось обеспечить видеосвязь для Блинкена, который в тот момент отправлялся на Ближний Восток с целью урегулирования конфликта между израильтянами и палестинцами.

Эпизод вызвал недовольство министров, которые сочли технический сбой политическим пренебрежением, поскольку американцы не приложили достаточных усилий для должной организации встречи, которая планировалась с января. В АСЕАН укрепляется мнение, что Соединенные Штаты вновь затягивают обещанный поворот в сторону Азии, отдавая приоритет другим регионам.

Госдепартамент США попытался исправить положение дел, включив Индонезию, Камбоджу и Таиланд в программу 11-дневной поездки заместителя госсекретаря США Венди Шерман, которая с 25 мая по 4 июня также посетит Брюссель, Анкару и Гонолулу. Но визит Шерман вместо ожидаемого Блинкена только ухудшит ситуацию в глазах асеановцев.

На этом фоне неубедительно прозвучали последние заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о том, что «администрация привержена центральной роли АСЕАН в архитектуре Индо-Тихоокеанского региона».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пропустил подряд два ежегодных саммита АСЕАН в 2018 и 2019 гг., что сильно возмутило асеановцев.

Байден также пока не нашел времени провести официальный телефонный разговор хотя бы с одним из 10 лидеров АСЕАН, переложив все общение на Блинкена. Министр обороны США Ллойд Остин планировал принять участие в главном региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в начале июня, однако встреча была отменена в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в городе-государстве.

В марте администрация Байдена исключила Таиланд и Филиппины из списка союзников США. Два важнейших исторических плацдарма американцев в регионе не были упомянуты во временном руководстве по внешней политике, которое служит основой для обновленной Стратегии национальной безопасности Белого дома на период до 2022 года.

Все это усиливает ощущение, что американцы отодвигают страны АСЕАН и регион Юго-Восточной Азии на второй план, несмотря на заявления о важности восстановления союзов в рамках усилий по сдерживанию Китая.

Австралия

Канберра и Вашингтон ведут переговоры о производстве в Австралии американских баллистических ракет, а также размещении дополнительных запасов вооружений и боеприпасов на базах в регионе Топ-Энд в Северной территории.

Администрация Байдена стремится нарастить военные логистические резервы в северной Австралии. В настоящее время около 2500 американских морских пехотинцев ежегодно посещают Дарвин, и США планируют увеличить их число до 5000.

Исполняющий обязанности посла США в Австралии Майкл Голдман отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в создании совместно с австралийцами военно-морской базы в Папуа — Новой Гвинее. По его словам, выстраивание более тесных связей между Вашингтоном и Канберрой обусловлено «новым геостратегическим контекстом» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если подобные планы начнут претворять в жизнь, Австралия столкнется с решительным противодействием со стороны Китая. Австралийский сенатор Адам Бэндт сказал, что усиление военного присутствия США на севере Зеленого континента чревато серьезными опасностями.

«Существует реальный риск того, что если Австралия будет делать все, что хотят США, мы приблизимся разрушительной к войне», — заявил Бэндт.

Китай

27 мая торговый представитель США Кэтрин Тай и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провели первые телефонные переговоры с тех пор, как в Соединенных Штатах сменилась администрация. В последний раз Вашингтон и Пекин обсуждали проблемы двусторонней торговли в августе прошлого года.

Откровенный, прагматичный и конструктивный разговор не предполагал достижения каких-либо значимых результатов. Стороны лишь обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжить общение. Но сам факт установления диалога является положительным знаком и указывает на то, что две крупнейшие экономики мира заинтересованы в обсуждении некоторых проблем.

Китай рассматривает торговые отношения и снижение тарифов как важный пункт потенциального сотрудничества с США. КНР стремится улучшить торговлю, но, учитывая крайне негативное отношение к Пекину среди преобладающей части американского истеблишмента, есть сомнения, что Вашингтон захочет договариваться и ослаблять противостояние.

Советник Байдена и координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл заявил, что период сотрудничества в американо-китайских отношениях подошел к концу, а переход к конфронтации связан с политикой Китая и позицией председателя КНР Си Цзиньпина. Сейчас в Вашингтоне пересматривают отношение к Пекину, чтобы привести его в соответствие с «новым набором стратегических параметров».

Байден поручил спецслужбам США в течение 90 дней установить причину происхождения коронавируса COVID-19. В Белом доме рассчитывают, что разведывательные сети американских союзников также могут посодействовать в получении дополнительных данных.

Китай воспринимает подобные расследования, как попытку возложить на него вину за глобальную пандемию. В ответ Пекин настаивает, что вирус появился за пределами КНР. Он призывает Соединенные Штаты объяснить наличие по всему миру американских биолабораторий.

Предложение Австралии о независимом расследовании происхождения COVID-19 привело к резкому ухудшению отношений с Китаем и экономическому давлению со стороны Пекина, который ввел торговые тарифы на ряд австралийских товаров.

Мьянма

В районе Демосо восточного штата Кая произошли самые ожесточенные бои между Вооруженными силами Мьянмы (Тамадо) и сформированными из протестующих «Народными силами обороны Каренни» (KPDF) при поддержке этнической группировки «Армия Каренни», которая является вооруженным крылом «Национальной прогрессивной партии Каренни» (KNPP).

В серии боестолкновений KPDF с помощью «Армии Каренни» убили свыше 40 военных и даже смогли на время захватить три заставы в Демосо и Болахе, а также полицейский участок в соседнем штате Шан. В ответ Тамадо была вынуждена перебрасывать в проблемные районы подкрепление и бронетехнику.

По данным сотрудников гуманитарных организаций, за пять дней боевых действий были перемещены около 70 000 мирных жителей из 150 деревень в Демосо, Лойко и городка Пекон в штате Шан.

22 мая этническая группировка «Армия независимости Качина» (KIA) атаковала нефритовую шахту, а также посты военных и полиции в районе Кхамти в округе Сикайн на северо-западе страны. В результате нападения убиты, по крайней мере, двое полицейских и еще девять ранены. В ответ военные нанесли авиаудары по боевикам.

Богатый нефритом и золотом Кхамти находится примерно в 50 км от границы с Индией. Большая часть расположенных здесь шахт принадлежит конгломерату Myanma Economic Holdings Public Company Limited (MEHL), контролируемому военными.

В районе Момаук штата Качин ВС Мьянмы по-прежнему продолжают попытки отбить форпост Ало-Бум, захваченный «Армией независимости Качина» 25 марта. Стратегическая высота позволяет группировке контролировать дорогу между Банмо и Мьичиной, столицей штата.

В районах Кани и Мингин округа Сикайн также отмечены многочисленные вооруженные столкновения между Тамадо и местными отрядами «Народных сил обороны» (PDF). Вследствие боев число внутренне перемещенных лиц достигло 20 000 человек.

«Народные силы обороны» через социальные сети предупреждают население не выходить на улицу без необходимости, избегать популярных общественных мест, таких как рынки и рестораны. Людей призывают держаться подальше от военных и их информаторов, поскольку по всей стране растет количество поджогов административных зданий, взрывов и нападений на представителей действующей власти.

Одна из крупнейших атак случилась 25 мая в Янгоне, когда в городе произошло пять взрывов. Одна из бомб сработала на свадьбе, убив невесту и троих гостей. А в районе Швепьита взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль у офиса бюро электроснабжения, сотрудники которого собирались возобновить работу после нескольких месяцев забастовок.

За последнюю неделю в некоторых районах Янгона силы безопасности арестовали 23 человека по обвинению в хранении взрывчатых веществ. В ходе рейдов изъяли свыше 2000 самодельных бомб, а также огнестрельное оружие.

Тайвань

24 мая временный глава посольства США в Японии посетил представителя Тайваня в его официальной резиденции в Токио.

Де-факто посол Тайваня в Японии Фрэнк Се пригласил временного поверенного в делах посольства США Джозефа Янга пообедать и обсудить вопросы региональной безопасности и процветания. К ним также присоединились японские политики и друзья.

В марте Се посетил Янга в его официальной резиденции, что стало первой встречей между высшими посланниками Тайваня и Соединенных Штатов в Японии за 42 года с тех пор, как Вашингтон в 1979 г. разорвал отношения с Тайбэем.

Очень показательно, что площадкой для продвижения американо-тайваньских связей стала Япония, которая все сильнее вовлекается в американские инициативы по сдерживанию Китая.

«Укрепление контактов и сотрудничества имеет большое значение для трех сторон», — написал Се на своей странице в Facebook.

Южная Корея

По результатам визита президента Мун Чжэ Ина в США на прошлой неделе администрация Байдена сняла для Южной Кореи ограничение на дальность баллистических ракет в 800 км, которое действовало с 1979 года.

С военной точки зрения, баллистических ракет дальностью до 800 км хватало Сеулу, чтобы поразить любую точку на территории главного противника — Северной Кореи. Поэтому расширением возможностей южнокорейцев озабочен, прежде всего, Китай и, как ни странно, Япония. Несмотря на попытки американцев выстроить треугольник Вашингтон — Токио — Сеул для решения проблемы КНДР, отношения между японцами и южнокорейцами остаются натянутыми.

Сеул же пытается сделать акцент на улучшении мирных технологий и настаивает, что действовавшие в течение 42 лет ограничения сдерживали развитие космической программы Южной Кореи, которая не могла строить свои ракеты-носители для вывода спутников.

Президент Байден также назначил специальным представителем США по КНДР бывшего американского посла в Южной Корее Сон Кима, участвовавшего ранее в выстраивании переговоров с Пхеньяном. Это должно придать импульс новой политике Вашингтона в отношении Северной Кореи, которую он разрабатывал совместно с Сеулом и Токио.

Япония

Руководство правящей Либерально-демократической партии Японии, а также министр обороны Японии Нобуо Киси сообщили о необходимости резко увеличить расходы на содержание военного ведомства. Это будет означать фактический отказ от многолетней политики правительства, в соответствии с которой на нужды вооруженных сил выделялось не более 1 процента ВВП страны.

Оборонный бюджет Японии не превышал данного ограничения с 1990-х годов. Единственное исключение фиксируется в 2010 г. из-за глобального финансового кризиса.

По словам японского руководства, необходимость такого шага обусловлена прежде всего наращиванием военной мощи Китая и усилением напряженности вокруг Тайваня.

«Важность мира и стабильности в Тайваньском проливе» впервые упомянута 27 мая в совместном заявлении Японии и Европейского союза по результатам онлайн-саммита премьер-министра Есихидэ Суги с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.