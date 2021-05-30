Прогулка Путина и Лукашенко в Сочи напомнила комментаторам о «боевых» дельфинах

Сочи, 30 мая. Пользователи Сети припомнили западный вброс о «боевых дельфинах» после морской прогулки президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Накануне главы государств приехали в Сочи и провели официальные переговоры. После они встретились в неформальной обстановке. Во время морской прогулки на катере политики увидели дельфинов.

В поездку Лукашенко взял младшего сына Николая. Президент России пожал руку молодому человеку, а затем они втроем отправились обедать. Главы государства продолжили общаться на палубе. Они разговаривали, смеялись и в этот момент увидели дельфинов. Пользователи Сети не упустили шанса вспомнить фейк о «боевых» млекопитающих.

Фейк о дельфинах появился после публикации архивного снимка с президентом и животными в Twitter. Комментаторы придумали свое объяснение фотографии. В Сети предположили, дельфины — это разведчики, докладывающие Путину разведданные об американских субмаринах.

Ранее политолог Сосновский рассказал, почему Лукашенко взял на встречу с Путиным в Сочи сына. По словам эксперта, это связано со стрессом, который испытывает белорусский лидер. Искоренить негативные эмоции может помочь создание условий, когда семья будет в безопасности, пояснил эксперт.