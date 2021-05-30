Пропавшую после схода селя в горах девочку нашли в Казахстане

Нур-Султан, 30 мая. Спасательные службы нашли живой девочку 2010 года рождения, которая без вести пропала после схода селя в горах Алма-Атинской области, передает МЧС республики.

Грязе-селевой выброс произошел в нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Казахстана. Погибли два человека, еще шесть получили различные травмы, один человек бесследно исчез. Спасатели приступили к поискам.

Ребенка нашли на левом берегу реки Чарын в нескольких километрах от места инцидента. По предварительным данным, школьница получила ушибы и ссадины, ее состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке ребенка в Алма-Ату.