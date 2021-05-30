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12:13
Армия
В ЛНР сообщили о работе украинской станции РЭБ на линии разграничения
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
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Украина оказалась в конце списка по росту зарплат

  /   Обновлено: 30 мая 2021 11:32
Экономика
Украина оказалась в конце списка по росту зарплат
pxhere.com

Москва, 30 мая. Исследование охватило Белоруссию, Россию и Украину.

Дзен-канал «Политический калькулятор!» провел самостоятельное исследование, где сравнили средние заработные платы в России, Украине и Белоруссии. Таким образом стало известно, какой стране удалось эффективнее всего справиться и пережить тяжелые девяностые годы.

Согласно данным публикации, основная проблема Белоруссии — инфляция, которая не дает государству улучшить благосостояние своих граждан. В 2000 и 2011 годах, например, инфляция миновала отметку в 100% и существенно превысила рост зарплат. За последние несколько лет ситуация немного изменилась. Сейчас, рост доходов белорусского населения растет. Так, например в 2020 году средний заработок белоруса, в переводе на российскую валюту составил 37 тысяч рублей.

Белоруссия занимает второе место в рейтинге государств с постоянным ростом зарплат. На первом, конечно же находится Россия.

С 2000 года зарплаты существенно выросли, инфляция давно не превышает доходов россиян. Для примера — в 2020 году средняя зарплата россиянина составила 51 тысячу рублей.

Третье место в рейтинге занимает Украина. Несмотря на отсутствие инфляционных прыжков, средний уровень заработных плат пока далек от сравнения как с российскими, так и с белорусскими. Статистика говорит, что в 2020 году средняя украинская зарплата в переводе на российские рубли составляет всего 28500 рублей.

Как отмечают авторы статьи, все данные предоставлены государственными статистическими ведомствами трех государств. В публикации так же указано, что в 1980-1990-х годах республики активно ратовали за отсоединение от СССР, объяснялось это тем, что жизнь в независимости станет в разы лучше. Но, распад СССР показал, что самостоятельно справиться с проблемами странам было очень тяжело. Не секрет, что уровень инфляции был на одном уровне с африканскими государствами. Данные показали, кому удалось справиться с проблемами, а кто до сих пор находится в упадке.

Ранее сообщалось, как налоговые льготы и компенсация по ЖКХ помогут компенсировать низкие зарплаты в России.

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украина россия белоруссия экономика зарплаты
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