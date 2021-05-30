Украина оказалась в конце списка по росту зарплат

Москва, 30 мая. Исследование охватило Белоруссию, Россию и Украину.

Дзен-канал «Политический калькулятор!» провел самостоятельное исследование, где сравнили средние заработные платы в России, Украине и Белоруссии. Таким образом стало известно, какой стране удалось эффективнее всего справиться и пережить тяжелые девяностые годы.

Согласно данным публикации, основная проблема Белоруссии — инфляция, которая не дает государству улучшить благосостояние своих граждан. В 2000 и 2011 годах, например, инфляция миновала отметку в 100% и существенно превысила рост зарплат. За последние несколько лет ситуация немного изменилась. Сейчас, рост доходов белорусского населения растет. Так, например в 2020 году средний заработок белоруса, в переводе на российскую валюту составил 37 тысяч рублей.

Белоруссия занимает второе место в рейтинге государств с постоянным ростом зарплат. На первом, конечно же находится Россия.

С 2000 года зарплаты существенно выросли, инфляция давно не превышает доходов россиян. Для примера — в 2020 году средняя зарплата россиянина составила 51 тысячу рублей.

Третье место в рейтинге занимает Украина. Несмотря на отсутствие инфляционных прыжков, средний уровень заработных плат пока далек от сравнения как с российскими, так и с белорусскими. Статистика говорит, что в 2020 году средняя украинская зарплата в переводе на российские рубли составляет всего 28500 рублей.

Как отмечают авторы статьи, все данные предоставлены государственными статистическими ведомствами трех государств. В публикации так же указано, что в 1980-1990-х годах республики активно ратовали за отсоединение от СССР, объяснялось это тем, что жизнь в независимости станет в разы лучше. Но, распад СССР показал, что самостоятельно справиться с проблемами странам было очень тяжело. Не секрет, что уровень инфляции был на одном уровне с африканскими государствами. Данные показали, кому удалось справиться с проблемами, а кто до сих пор находится в упадке.

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