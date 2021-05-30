Гвардиола объяснил появление Стерлинга в стартовом составе в финале ЛЧ

Порту, 30 мая. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему включил Рахима Стерлинга в основной состав команды на финал Лиги чемпионов.

Футболисты «Манчестер Сити» накануне уступили «Челси» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Матч на португальском стадионе «Драгау» завершился победой команды Томаса Тухеля со счетом 1:0. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола после игры рассказал, почему включил в стартовый состав форварда Рахима Стерлинга.

«Стерлинг в основе? Если мы хотим получить шансы на завоевание трофея, нам нужно атаковать. Конечно, нужно и обороняться, но наш главный путь — атаковать. «Челси» играет по системе с пятью защитниками, поэтому в этой области нам нужны определенные футболисты», — отметил тренер «Манчестер Сити».

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз в истории. Впервые «аристократы» завоевали трофей в сезоне-2011/2012, переиграв в финале мюнхенскую «Баварию».

Ранее московский ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов. Сообщение было опубликовано в Twitter-аккаунте столичного клуба.