Белорусский политолог жестко ответил на провокации украинского депутата в эфире ТВ

Киев, 30 мая. Украина не имеет права лезть во внутренние дела Белоруссии и высказывать свое мнение, комментируя демократию и свободу слова в республике, заявил политолог Петр Петровский.

Таким образом белорусский эксперт ответил на вопрос депутата от партии «Слуга народа» Алексея Мовчана в эфире телеканала «Наш». По словам украинского политика, Киев осудил белорусское руководство за действия, направленные якобы против граждан страны.

«Скажите пожалуйста, сколько у вас оппозиционных телеканалов в стране кабельных? Не YouTube-каналы», — задал провокационный вопрос депутат.

Prt Scr youtube.com / Знай 24

Политолог поставил на место Мовчана и объяснил, что в республике есть польский государственный телеканал «Белсат», который полностью обслуживает интересы страны.

«Если вы хотите говорить про нашу демократию, про свободу слова, то я вам скажу так, напрямую — это внутреннее дело Белоруссии, суверенитет и независимость. Если вы уважаете его, вы не имеете права сюда лезть и вообще высказывать свое мнение. Мы же не высказываем свое мнение по поводу убийства (журналиста. — Прим. ФАН.) Олеся Бузины и других вещей», — жестко ответил Петровский.

Мовчан же отметил, что Украина полностью уважает братский народ, и Киеву очень жаль, что к нему так относятся. Депутат добавил, что государство поддерживает граждан Белоруссии в их борьбе за демократию.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что если Польша захватит Львов в период, когда Украина будет в состоянии полнейшего хаоса, местные жители будут лишь рады этому. Даже если придет Словакия или Белоруссия, то их будут встречать с цветами.