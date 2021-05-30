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12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
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Белорусский политолог жестко ответил на провокации украинского депутата в эфире ТВ

  /   Обновлено: 30 мая 2021 11:33
Политика
Белорусский политолог жестко ответил на провокации украинского депутата в эфире ТВ
Prt Scr youtube.com  /  БелРос ТВ

Киев, 30 мая. Украина не имеет права лезть во внутренние дела Белоруссии и высказывать свое мнение, комментируя демократию и свободу слова в республике, заявил политолог Петр Петровский.

Таким образом белорусский эксперт ответил на вопрос депутата от партии «Слуга народа» Алексея Мовчана в эфире телеканала «Наш». По словам украинского политика, Киев осудил белорусское руководство за действия, направленные якобы против граждан страны.

«Скажите пожалуйста, сколько у вас оппозиционных телеканалов в стране кабельных? Не YouTube-каналы», — задал провокационный вопрос депутат.

Белорусский политолог жестко ответил на провокации украинского депутата в эфире ТВ
Prt Scr youtube.com  / Знай 24

Политолог поставил на место Мовчана и объяснил, что в республике есть польский государственный телеканал «Белсат», который полностью обслуживает интересы страны.

«Если вы хотите говорить про нашу демократию, про свободу слова, то я вам скажу так, напрямую — это внутреннее дело Белоруссии, суверенитет и независимость. Если вы уважаете его, вы не имеете права сюда лезть и вообще высказывать свое мнение. Мы же не высказываем свое мнение по поводу убийства (журналиста. — Прим. ФАН.) Олеся Бузины и других вещей», — жестко ответил Петровский.

Мовчан же отметил, что Украина полностью уважает братский народ, и Киеву очень жаль, что к нему так относятся. Депутат добавил, что государство поддерживает граждан Белоруссии в их борьбе за демократию.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко заявил, что если Польша захватит Львов в период, когда Украина будет в состоянии полнейшего хаоса, местные жители будут лишь рады этому. Даже если придет Словакия или Белоруссия, то их будут встречать с цветами.

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украина белоруссия петровский мовчан
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