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30 мая 12:13
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новостей
12:12
Политика
Экс-сенатор Клинцевич оценил призыв Европарламента ужесточить антироссийские санкции
12:12
Общество
Мишустин обратился с поздравлением к россиянам в честь дня работников химкомплекса
12:11
Происшествия
Адвокат Протасевича объяснила, почему не может раскрыть местонахождение задержанного
12:11
Происшествия
Два человека погибли при столкновении иномарки с фурой во Владимире
12:09
Шоу-бизнес
Клава Кока ответила хейтерам роликом под старый хит Пугачевой
12:09
Политика
Журавко предрек обнищание украинцев на фоне скандала с Протасевичем
12:07
Общество
Петербуржцы восхитились кадрами ленинградского «Ниагарского водопада»
12:06
Экономика
Эрдоган: строительство канала «Стамбул» начнется в конце июня
12:06
Шоу-бизнес
Пользователи Сети усомнились в адекватности Бузовой после концерта в Волгограде
12:05
Общество
Дмитрий Абзалов указал на «интересный феномен» закрытого неба над Белоруссией
12:03
Латинская Америка
Бразильская полиция жестко разогнала мирную акцию протеста в Ресифи
12:03
Общество
Диетолог объяснил, какие бананы наиболее полезны для организма
12:02
ФАН-ТВ
«Жилья нет, но вы держитесь»: в Чите продолжает падать аварийный дом
12:01
Экономика
Глава АКРА оценил уровень инфляции в России
12:00
Азия
Япония увеличит военные расходы из-за роста напряженности вокруг Тайваня
11:59
Происшествия
СМИ нагнетают обстановку вокруг истории с раненным при задержании сибиряком
11:56
Происшествия
Выстреливший в голову сибиряку полицейский гнался за ним из-за тонировки
11:55
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала трогательный снимок с молодым Абдуловым
11:52
Происшествия
В Москве автомобиль упал в воду на Нагатинской набережной
11:50
Политика
Политолог Мирзаян предсказал влияние санкций Запада на белорусов
Все новости

Политолог Ищенко уверен, что лишь Россия поможет Белоруссии в ее конфликте с Западом

Политика
Политолог Ищенко уверен, что лишь Россия поможет Белоруссии в ее конфликте с Западом
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Москва, 30 мая. Политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что лишь Россия сможет помочь Белоруссии избежать политического кризиса с Европой.

По мнению эксперта, конфликт между Белоруссией и Европой сам собой не решится. Для Минска все может закончиться крахом, если не действовать. Страна может превратиться во вторую Украину из-за экономического удушения со стороны Европы. Идти навстречу Запад не станет, пока пост президента Белоруссии занимает Александр Лукашенко.

Ищенко уверен, что у страны есть лишь один выход — интеграция с Россией. Это поможет решить практически все вопросы.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко объяснил, как страна справится с западными санкциями. Минск рассчитывает на поддержку со стороны Москвы.

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россия белоруссия ищенко
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