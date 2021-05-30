Политолог Ищенко уверен, что лишь Россия поможет Белоруссии в ее конфликте с Западом

Москва, 30 мая. Политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, что лишь Россия сможет помочь Белоруссии избежать политического кризиса с Европой.

По мнению эксперта, конфликт между Белоруссией и Европой сам собой не решится. Для Минска все может закончиться крахом, если не действовать. Страна может превратиться во вторую Украину из-за экономического удушения со стороны Европы. Идти навстречу Запад не станет, пока пост президента Белоруссии занимает Александр Лукашенко.

Ищенко уверен, что у страны есть лишь один выход — интеграция с Россией. Это поможет решить практически все вопросы.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко объяснил, как страна справится с западными санкциями. Минск рассчитывает на поддержку со стороны Москвы.