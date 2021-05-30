В России обновился максимум летальных исходов от COVID-19 с конца марта

Москва, 30 мая. Количество летальных исходов от коронавирусной инфекции среди жителей России составило 2680 за эту неделю.

Показатель является максимальным с конца марта этого года. Сведения предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. На прошлой неделе число смертей от коронавируса достигло 2611. Прирост составил 2,6% за неделю.

До этого оперативный штаб сообщил, что российские врачи выявили коронавирус у 9694 человек во всех регионах страны за последние сутки. Болезнь протекала бессимптомно у 13,4% из них. Полностью выздоровели еще 7386 граждан.